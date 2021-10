Tale e Quale Show, 1 ottobre 2021: quali artisti saranno imitati?

Le imitazioni della terza puntata di “Tale e Quale Show”.

Terzo appuntamento, in prima serata su Raiuno, con “Tale e Quale Show”. Anche questa sera, guidati dal padrone di casa Carlo Conti, i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed un giudice a sorpresa, un Vip sempre diverso ma imitato, dovranno giudicare gli 11 Vip facenti parte del cast del programma, che si cimenteranno nelle imitazioni di artisti nazionali ed internazionali, rigorosamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche lo scorso venerdì, imitando i Bee Gees, i Gemelli di Guidonia, sono stati i trionfatori della puntata. Il trio comico, dunque, guida la classifica provvisoria, seguito da Francesca Alotta e Deborah Johnson. Ma quali saranno gli artisti che questa sera i concorrenti dovranno imitare? Eccoli, per voi, di seguito.

Tale e quale show, tutte le imitazioni

Francesca Alotta diventerà Gianna Nannini, Deborah Johnson sarà Amii Stewart, Federica Nargi, criticata dalla giuria per le sue scarse doti canore, imiterà Jennifer Lopez, Stefania Orlando si calerà nei panni della grande Mina, Alba Parietti, che venerdì scorso ha imitato Damiano dei Maneskin, diventando virale sul Web, dovrà vedersela con Patty Pravo, Dennis Fantina sarà Michele Zarillo, i Gemelli Guidonia cercheranno di mantenere salda la loro posizione in classifica con il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, Biagio Izzo dovrà triplicarsi imitando i Righeira, Simone Montedoro si trasformerà in Adriano Celentano, Pierpaolo Pretelli in Achille Lauro e Ciro Priello in Freddie Mercury.

Appuntamento a questa sera, in prima serata su Raiuno, con una nuova puntata di “Tale e Quale Show”.

Maria Rita Gagliardi