Treno deraglia, morti sul colpo un uomo e una donna intenti a festeggiare i 50 anni di matrimonio

Un incidente ferroviario ha causato la morte di una coppia che stava festeggiando il 50esimo anniversario di nozze.

Una notizia tragica arriva dagli Stati Uniti. Il 27 settembre scorso un treno Amtrak è deragliato nelle zone rurali del Montana. Kimberly Woods, una portavoce dell’Amtrak, ha dichiarato: “C’erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio sul treno”. Dopo le prime notizie è salito a oltre 50 il numero di feriti. Sono tre, invece, i morti confermati nel deragliamento del treno. Cinque i convogli coinvolti nell’incidente, le cui cause sono ancora ignote. I passeggeri hanno raccontato di aver sentito forti vibrazioni durante il viaggio.

Nell’incidente ferroviario hanno perso la vita tre persone, fra le quali una coppia di signori, Don e Margie Varnadoe, intenti a festeggiare i loro 50 anni di matrimonio.

Una coppia muore in un incidente ferroviario negli USA: i signori erano in vacanza per festeggiare i loro 50 anni di nozze

La luna di miele della coppia è finita in tragedia. La vacanza ‘on the road’ era stata organizzata nei minimi dettagli. Molti conoscenti hanno riferito di come la coppia aveva guardato video di viaggi in treno per prepararsi a celebrare al meglio il loro traguardo. Il loro giro turistico, infatti, prevedeva diverse tappe. Tutti gli spostamenti erano stati programmati in treno.

L’incidente ferroviario è avvenuto nel nord del Montana, tra Chicago e Seattle. Oltre alla coppia, ha perso la vita un ragazzo di 28 anni. Sua moglie, invece, è sopravvissuta, ma ha riportato alcune ferite gravi.