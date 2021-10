Auto si cappotta e si schianta contro un altro veicolo: un morto e quattro feriti

Un ragazzo è morto e tutti gli altri occupanti di due veicoli sono rimasti feriti in seguito ad un drammatico schianto avvenuto in provincia di Lucca

Terribile incidente stradale con un bilancio drammatico, quello avvenuto in Toscana alle prime luci dell’alba. Uno schianto tra due veicoli avvenuto dopo che una

delle due auto coinvolte nel sinistro, a bordo della quale c’erano due ragazzi, si è cappottata. Il secondo mezzo stava arrivando dalla direzione opposta e non ha

potuto evitare il tremendo impatto, nel quale è morto sul colpo il 31enne L.M., un giovane di Camaiore che si trovava sul veicolo cappottato. Il secondo occupante è

salvo ma ha riportato la frattura del femore.

La prima ricostruzione dei fatti

Ma il bilancio confermato dai soccorritori parla di un morto e di quattro feriti: infatti anche i tre giovani seduti nell’altra auto sono rimasti feriti e, dopo essere stati soccorsi in loco, sono stati trasportati (due in codice giallo ed uno in codice verde) all’ospedale Versilia. La chiamata di richiesta di soccorso urgente è arrivata al 118 poco dopo le 5.30 di sabato 2 ottobre, chiedendo l’intervento sulla via Sarzanese, a Beccatoio di Pietrasanta. Oltre a diverse ambulanze con altrettanti medici, sul posto sono giunte anche squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi dei carabinieri per chiudere provvisoriamente il tratto stradale e

procedere con i rilievi atti a determinare l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.