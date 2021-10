Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassiè non sono vere principesse? La loro risposta

Al “Grande Fratello Vip 6”, le sorelle Selassiè si difendono dall’accusa di non essere delle vere principesse.

Solo qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’inchiesta esclusiva svolta dal settimanale “Oggi”, in merito al titolo di principesse delle sorelle Selassiè, grandi protagoniste del “Grande Fratello Vip 6”. Secondo quanto riportato dal noto settimanale, Clarissa, Lucrezia e Jessica non sarebbero delle vere principesse, poichè il padre, che in realtà si chiamerebbe Giulio Bissiri, sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo del vero imperatore Hailé Selassié. L’uomo, tra l’altro, lo scorso giugno è stato arrestato per truffa e si trova attualmente in Svizzera.

Le sorelle Selassiè: “Siamo molto orgogliose di nostro padre”

Le ultime vicende riguardanti la famiglia Selassiè sono state affrontate con le dirette interessate. Alfonso Signorini ha innanzitutto esaminato con le princess la questione riguardante l’arresto del padre, notizia che le ragazze hanno dichiarato di conoscere già nei minimi dettagli, poichè l’arresto risale a tre mesi fa, ben prima che entrassero nella Casa:

“Noi lo sapevamo già perché non è una notizia nuova, noi però siamo entrate nella casa senza vergogna. Per noi non è un problema condividere questa cosa con i ragazzi della Casa. Non abbiamo detto niente perchè nostro padre è una persona, noi siamo tre individui. Nonostante il cognome, non ci sentivamo di condividere un nostro dolore. Era comunque una sua privacy. Lui è un uomo altruista, siamo molto orgogliose di lui”.

Successivamente, le sorelle sono venute a conoscenza del gossip relativo al loro titolo nobiliare, gossip che hanno smentito seccamente:

“Se non fosse così non saremmo venute qui, ma non è la prima volta che succede. Mio padre è stato fortunato. Ha trovato una persona che è riuscita ad aiutarlo e a portarlo in Italia”.

Un comunicato ufficiale, diramato dalla famiglie Selassiè, ha confermato le parole delle ragazze che sarebbero a tutti gli effetti delle principesse:

“Si può solo dire che il suo cognome e i suoi rapporti di parentela sono stati certificati sia dallo Stato etiope che dallo Stato Italiano. Esistono documenti ufficiali che lo dimostrano e che saranno mostrati nelle sedi opportune, qualora ce ne fosse bisogno”.

Maria Rita Gagliardi