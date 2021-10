“Io e i miei figli sequestrati a mano armata in una stazione di servizio”: l’agghiacciante racconto di una mamma

Terrore in un stazione di servizio per una mamma e i suoi due figli: un uomo le ha puntato contro una pistola per rubarle l’auto, dentro alla quale c’erano i bambini

Attimi di terrore per una donna in una stazione di servizio di Houston, Stati Uniti. Qui è stata letteralmente sequestrata a mano armata per alcuni terrificanti minuti mentre i suoi due figli piccoli si trovavano in macchina e lei stava facendo rifornimento: L’incidente è avvenuto intorno alle 21 del 22 settembre nella stazione di servizio Amigo Mart in McCarty Street, a nord est della città texana. Un uomo le si è avvicinato in modo sospetto e la donna, preoccupata, lo ha tenuto d’occhio. “Stavo guardando dove stava andando ma all’improvviso è scomparso dalla mia vista”, ha raccontato la madre ancora sotto shock. “Quando ho guardato alle mie spalle ho visto un’ombra ma ormai era troppo tardi”. Il malvivente le si è avvicinato e, da dietro, le ha puntato una pistola alla vita. “Ti prendo la macchina, porta fuori tuo figlio ora”, ha detto alla donna, terrorizzata. Nell’auto erano presenti due bambini, uno di 12 anni e, su un seggiolino la figlia di 2 anni. In completo shock, il primo p

ensiero della madre è andato ai suoi figli. “Sentivo che se mi fossi mossa sarebbe partito con i miei figli dentro l’auto, quindi sono rimasta dalla parte del guidatore e ho detto a mio figlio di tirare fuori dall’auto la sorellina”.

“I miei figli sono ancora traumatizzati”

Mentre la madre urlava ai figli di uscire, in un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed acquisito da Abc13, si può vedere l’uomo tirare fuori la pompa di benzina dall’auto, per poi salire sul veicolo e fuggire facendo perdere le sue tracce. “Dovrò risparmiare per una macchina nuova – ha detto la donna – è una cosa materialistica ma per me rappresenta una necessità poichè devo portare i miei figli a scuola e andare a lavorare”. In ogni caso si è detta fortunata che sia lei che i suoi bambini siano vivi perchè l’epilogo sarebbe potuto essere ben peggiore. Tuttavia ha spiegato che i figli sono ancora traumatizzati per l’accaduto e si augura che la polizia possa trovare al più presto il responsabile.