Ricatta l’ex amante con il nuovo compagno: “Consegnami soldi o rivelo la nostra storia a tua moglie”

Per 3 anni ha estorto decine di migliaia di euro all’ex amante minacciando di rendere nota la loro relazione segreta. Il tutto facendosi aiutare dal nuovo fidanzato

Ricattato per oltre tre anni dalla donna con la quale aveva avuto una relazione segreta. È quanto denunciato da un uomo, imprenditore 50enne di Imola, che nel corso di tutto questo tempo ha versato oltre 60mila euro alla donna, che ha agito con la complicità del nuovo fidanzato, estorcendogli costantemente denaro per non rivelare di essere stata la sua amante rovinandogli così la vita. Un vero e proprio ricatto iniziato dopo che la loro relazione extraconiugale, iniziata nel 2016, era finita. Lei dipendente, lui il suo datore di lavoro, ognuno era poi andato per la propria strada e la donna si era trasferita a Bologna per iniziare un nuovo lavoro. Ma nel 2018 si è ripresentata a casa dell’ex amante insieme al nuovo fidanzato e ha iniziato ad avanzare esplicite richieste di denaro via via sempre più insistenti; se lui non glielo avesse consegnato avrebbe reso nota la loro storia d’amore segreta alla moglie.

I carabinieri si sono presentati alla consegna della mazzetta

Inizialmente l’imprenditore ha ceduto alle sempre più incalzanti minacce versando quanto richiesto; ma con il passare dei mesi, e poi degli anni, le richieste di denaro si sono fatte sempre più insistenti. E dopo aver consegnato oltre 60mila euro il 50enne ormai esasperato ha deciso, lo scorso settembre, di recarsi dai carabinieri e denunciarla raccontando tutto quello che gli era successo. Ha poi organizzato l’incontro per consegnare l’ennesima mazzetta da 10mila euro ma al posto suo si sono presentati i carabinieri che, in flagranza di reato, hanno arrestato la donna 38enne ed il compagno 53enne, del quale si è scoperto che in precedenza era stato sottoposto all’obbligo di soggiorno in altro comune.