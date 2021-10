Trova uno spaventoso alligatore nel giardino di casa: usa il bidone della spazzatura per catturarlo

Ha catturato un enorme coccodrillo da solo e usando solo un cestino dei rifiuti. Da non credere quanto accaduto in Florida nel giardino di un’abitazione

Non è raro trovare alligatori fuori dall’acqua in Florida ma solitamente questi enormi rettili evitando di spingersi fin nei giardini delle case. Un veterano dell’esercito 26enne si è però trovato a fare i conti con una situazione del genere trovandosi un alligatore letteralmente davanti alla porta di casa, e ha deciso di “procedere” da solo per allontanarlo quando si è reso conto che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la figlia. “Non conosco le procedure per catturare un coccodrillo – ha raccontato l’uomo – perciò ho deciso di procedere a modo mio”. Ha dunque preso un bidone della spazzatura differenziata utilizzando “la parte anteriore come la bocca di un ippopotamo” per spaventare il rettile e farlo arretrare ma anche per intrappolarlo e riuscire a catturarlo. Un metodo che incredibilmente ha avuto esito positivo: dopo alcuni tentativi infatti Eugene Bozzi è riuscito a far entrare il rettile nel bidone, lo ha chiuso e, facendo leva sulle ruote lo ha sollevato per imprigionare definitivamente l’animale “Mia figlia 26enne mi ha detto di aver sentito sibilare e inizialmente pensava si trattasse di un bambino, fin quando non si è trovata davanti un coccodrillo di quasi due metri. L’unica cosa che mi è venuta in mente è stata di proteggere lei e i bambini del quartiere”.

“Ero spaventato, l’alligatore era potente e cercava di liberarsi”

In un video caricato su Youtube e intitolato The Black Dundee si può vedere l’intera scena con l’alligatore a bocca aperta rivolto frontalmente rispetto al bidone che sibilando si trascina lentamente all’indietro. Fin quando smette di muoversi e Bozzi rimane in attesa chiedendo ai presenti di avvisarlo quando la testa dell’animale dovesse finire nel cestino. Poi si precipita in avanti chiudendo subito il coperchio e ribaltando il cestino in posizione verticale e, infine porta il bidone vicino allo specchio d’acqua per liberarlo. “Ero spaventato quando l’ho catturato perchè sentivo la sua forza, agitava la coda e cercava di spingersi fuori” ha detto l’uomo a WESH2. Peraltro nel riguardare il filmato gli utenti si sono accorti che il veterano ha fatto tutto in ciabatte e calzini.