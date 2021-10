13enne rimane incastrato nel divano letto del soggiorno di casa: è morto

Sono ore di disperazione per l’assurda morte di un ragazzino di 13 anni che forse a causa di una molla difettosa, è rimasto letteralmente incastrato nel divano letto di casa fino al suo decesso

Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto in un appartamento di via Zangrandi ad Asti dove un 13enne è stato trovato morto incastrato nel divano letto del soggiorno. Vi sono già alcune ipotesi in merito ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di mettere insieme i tasselli per comprendere come sia potuta accadere una simile tragedia. Si ritiene, ma ancora è tutto da verificare, che all’origine del dramma possa esservi una molla difettosa. La vittima è un ragazzino di origine senegalese che viveva in quell’appartamento con il padre e sarebbe rimasto improvvisamente intrappolato con la testa nel divano letto, che si sarebbe chiuso, non riuscendo più a liberarsi da una sorta di morsa mortale.

In quel momento il 13enne si trovava a casa da solo

Il giovane in quel momento si trovava a casa da solo: il papà era tornato per qualche giorno in Senegal: a trovare per primo il corpo del 13enne è stato un cugino che era andato a trovarlo e che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ma purtroppo per il giovane, che frequentava la terza media ad Asti, non c’è stato nulla da fare. Il padre è stato nel frattempo informato della tragedia.