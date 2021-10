Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 3 ottobre 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 3 ottobre 2021.

La nuova stagione di “Che tempo che fa” apre i battenti questa sera, in prima serata su Raitre. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, accompagnato dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accoglierà in studio.

La puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato al COVID-19. A tal proposito, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, farà il punto della situazione. Per lo spazio dedicato all’attualità, Fazio ospiterà Michele Serra, Lilli Gruber con suo marito, il giornalista francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità” e l’inviata Rai a Kabul Lucia Goracci

In esclusiva mondiale, a 50 anni dalla nascita dei Queen, Brian May, chitarrista, autore e membro fondatore del gruppo, promuoverà la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”. E ancora, Nanni Moretti promuoverà il suo nuovo film “Tre piani”, presentato in anteprima al “Festival di Cannes”. Per lo spazio dedicato alla musica, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro canteranno “Mille”, vero e proprio tormentone della scorsa estate.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperà, insieme a Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena, la karateka Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità kata, prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpica nel karate.

