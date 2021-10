Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 3 ottobre 2021.

Terzo appuntamento con “Domenica In”. Come ogni domenica pomeriggio, anche oggi Mara Venier è pronta ad intrattenerci, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, in compagnia di numerosi ospiti. Eccoli, per voi, di seguito.

La puntata si aprirà con un lungo omaggio dedicato a Corrado e alle gemelle Kessler, festeggiate da Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo che si esibirà con le famose gemelle, sulle note di “La notte è piccola” e “Da da um pa”. Per la parte dedicata al mondo dello sport, Mara Venier intervisterà Vito Dell’Aquila, medaglia d’Oro Taekwondo di Tokyo 2020 e Monica Contraffatto, atleta Paralimpica medaglia di bronzo 100 metri Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020. Lo chef Gianfranco Vissani cucinerà e presenterà in diretta la sua carbonara, mentre Claudia Gerini promuoverà il film, di cui è protagonista, “La giostra”. In studio poi, direttamente da “Tale e quale show”, Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. Walter Nudo promuoverà il suo libro “La vita accade per te”. Infine, per lo spazio dedicato al mondo della musica, Tekemaya si esibirà sulle note della canzone di Patty Pravo “Pazza idea“.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi