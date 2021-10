Auto in fuga dalla polizia travolge gruppo di parcheggiatori: tre morti, ucciso anche un adolescente

Un’auto fuori controllo ha travolto tre parcheggiatori fuori da un bar, uccidendoli sul colpo. La vittima più giovane aveva solo 18 anni

Tre lavoratori, tra cui un adolescente, sono stati uccisi venerdì notte quando un’auto fuori controllo in fuga dalla polizia li ha travolti. L’incidente è avvenuto a ovest di Houston intorno alle 22.30, nei pressi del Prospect Park Sports Bar and Kitchen nel blocco 3100 di Fountain View Drive. Secondo la polizia, l’autista del veicolo coinvolto, inseguito dagli agenti, sarebbe letteralmente decollato con il mezzo finendo in un fosso e schiantandosi contro le tre persone, descritte dalle autorità come parcheggiatori che stavano lavorando al bar. “Una persona ha deciso che non voleva prendere una multa o andare in prigione – ha detto il capo dell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris per i crimini veicolari, Sean Teare – Stiamo parlando della morte di tre persone che stavano facendo il loro lavoro al parcheggio delle auto”. Nelle ore successive l’identità della vittima più giovane, un 18enne, è stata resa nota: si tratta di Fnan Measho, diplomato alla Bellaire High School, mentre l’autore dell’incidente si chiamerebbe Dawit Woldu.

L’autista rischia di essere incriminato per omicidio

Woldu ha detto che i genitori dell’adolescente non parlano inglese, quindi ha tradotto il loro messaggio nel quale Measho viene descritto come una “persona responsabile, amichevole ed estremamente gentile”. Attualmente frequentava l’Università di Houston Downtown dove studiava Criminologia nella speranza di diventare un ufficiale di polizia. “I suoi genitori non lavorano a causa di problemi di salute, ed era il capofamiglia mentre andava al college”, si legge nel messaggio. “Fnan era molto attivo nella chiesa della comunità eritrea. Questa è una perdita enorme per la famiglia”. A seguito dell’incidente, il conducente e un passeggero a bordo del veicolo sono stati entrambi portati in ospedale con varie ferite ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire se l’automobilista fosse ubriaco al momento dell’incidente. Teare ha detto che l’autista potrebbe essere accusato di omicidio.

“Venerdì 1 ottobre 2021, alle 22:30 circa, si è verificato un incidente vicino ai locali di Prospect Park South (3100 Fountain View Dr, Houston, TX 77057). 3 membri del nostro team di parcheggiatori a contratto sono stati colpiti a morte da un veicolo su Fairdale Rd. L’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte del dipartimento di polizia di Houston. Siamo stati in contatto con le famiglie delle vittime e vi chiediamo di tenere le famiglie delle 3 vittime nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”. È la dichiarazione rilasciata da Prospect Park nelle ore successive all’incidente.