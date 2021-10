Bimba va in bagno ma un serpente nascosto nel water la morde: la piccola è morta

Una bimba di 6 anni è morta a causa del morso di un serpente velenoso nella sua casa. Il rettile si trovava nel wc e l’ha attaccata

Sono ore di enorme dolore per la famiglia di Tamara Abdul Rahman, una bambina di 6 anni morta in seguito al morso di un serpente velenoso che l’ha attaccata mentre si trovava nel bagno della sua casa ad Abha, in Arabia Saudita. Genitori e parenti si sono detti scioccati per quanto accaduto: il rettile si sarebbe introdotto nell’abitazione, che si trova nella regione sud occidentale del Paese, nella provincia di Asir, ‘scivolando’ dentro al wc e qui rimanendo fino a quando non si è sentito minacciato. Il padre ha detto di non aver visto il serpente e che nessuno se lo sarebbe aspettato dato che mai prima d’ore ne avevano trovati in casa. La bimba è stata subito portata all’Asir Central Hospital dove però le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Per questo è stata trasferita nell’unità di terapia intensiva dove è deceduta poco dopo.

Il drammatico racconto del padre

Il papà della piccola ha raccontato di quanto fosse felice della possibilità di tornare in classe, dopo l’allentamento delle misure restrittive legate alla pandemia di Covid. “Il serpente – ha aggiunto – era in agguato nel bagno di casa nostra e la bambina non se n’è accorta fino a quando non è stata morsa. L’abbiamo portata in ospedale dove è stata ricoverata e curata ma il destino non è stato dalla sua parte. È morta nonostante abbia ricevuto cure mediche. Ci sono molti serpenti nelle regioni desertiche e montuose dell’Arabia Saudita, sia velenosi che non velenosi ma raramente accade di trovarli nei wc delle abitazioni.