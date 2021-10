Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la settima giornata

Settima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Vincono Juve, Napoli, Inter, Milan e Roma.

La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con l’1-1 fra Cagliari e Venezia. Sardi in vantaggio nel primo tempo con Keita e pareggio dei veneti firmato Busio allo scadere. Sabato alle 15 la Salernitana ha conquistato il primo successo stagionale, battendo il Genoa per 1-0. Per i ragazzi di Castori, gol vittoria da parte di Djuric.

La Juventus ha fatto suo il derby della Mole (0-1), grazie a un gol di Locatelli a pochi minuti dalla fine. L’Inter, invece, ha sconfitto in rimonta il Sassuolo per 1-2. Vantaggio dei padroni di casa con Berardi e sorpasso nerazzurro firmato da Dzeko e Lautaro Martinez.

Settima giornata, la Juventus vince il derby grazie a Locatelli. Vincono Napoli, Inter e Milan

Nella giornata di domenica brutto stop della Lazio di Sarri nel match delle 12.30 contro il Bologna. Gli emiliani si sono imposti per 3-0, con le reti di Barrow, Theate e Hickey. Sampdoria e Udinese hanno pareggiato 3-3. Blucerchiati in gol con l’autorete di Stryger Larsen, Quagliarella e Candreva, mentre i friulani hanno beneficiato delle reti di Pereyra, Beto e Forestieri. Netto successo interno del Verona sullo Spezia per 4-0. I ragazzi di Tudor hanno schiantato gli avversari con le reti di Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa.

Il Napoli capolista si è imposto per 1-2 sul campo della Fiorentina, conquistando il settimo successo consecutivo e restando solo in vetta a punteggio pieno. Iniziale vantaggio dei toscani con Martinez Quarta e rimonta partenopea firmata Lozano e Rrahmani. La Roma ha battuto all’Olimpico l’Empoli 2-0, grazie alle marcature di Pellegrini e di Mkhitaryan. In serata il Milan ha espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo per 2-3. Rossoneri in gol con Calabria, Tonali e Leao; a nulla sono servite le due reti nel finale dell’Atalanta con Zapata e Pasalic.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 7ª GIORNATA: Cagliari-Venezia 1-1; Salernitana-Genoa 1-0; Torino-Juventus 0-1; Sassuolo-Inter 1-2; Bologna-Lazio 3-0; Sampdoria-Udinese 3-3; Verona-Spezia 4-0; Fiorentina-Napoli 1-2; Roma-Empoli 2-0; Atalanta-Milan 2-3.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12, Juventus 11, Atalanta 11, Lazio 11, Bologna 11, Empoli 9, Torino 8, Udinese 8, Verona 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa 5, Venezia 5, Spezia 4, Salernitana 4, Cagliari 3.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 6, Dzeko (Inter) 6, Lautaro Martinez (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 4, Destro (Genoa) 4, Vlahovic (Fiorentina) 4, Joao Pedro (Cagliari) 4, Veretout (Roma) 4, Pellegrini (Roma) 4.