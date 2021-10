Ignazio Moser fa preoccupare i fan: “Ho problemi di salute”. Di cosa si può trattare?

Ignazio Moser annuncia su Instagram il suo allontanamento dai social per problemi di salute.

Fans di Ignazio Moser in allarme. Lo sportivo, concorrente del “Grande Fratello Vip” e dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, è alle prese con qualche problema di salute di cui non conosce ancora l’entità. Per tale ragione, Ignazio, che solo qualche giorno fa ha girato alcune puntate della nuova stagione di “Ex On the Beach” insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez, ha deciso di allontanarsi dai social per sottoporsi a degli accertamenti e scongiurare eventuali patologie gravi.

Il messaggio di Ignazio Moser su Instagram

Poco prima dell’allontanamento da qualsiasi social, questa mattina, il figlio del campione di ciclismo Francesco Moser ha postato un messaggio su Instagram, diretto ai suoi followers, nel quale ha raccontato di star attraversando un periodo delicato, proprio a causa di problemi di salute, per i quali la sua carriera professionale ha dovuto subire una battuta di arresto:

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”

Il messaggio di Ignazio ha immediatamente messo in allarme i suoi fans e Cecilia Rodriguez, che attualmente si trova a Parigi per la settimana della moda, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, in merito allo stato di salute del fidanzato, ma recentemente, sempre a mezzo social, ha voluto fare un plauso alla sua professionalità, dato che non ha smesso di lavorare, nonostante le condizioni di salute abbastanza precarie: “Se fossi stata in lui sarei rimasta a casa”, ha asserito.

Cosa sta succedendo ad Ignazio? Ci auguriamo, di cuore, che non si tratti di nulla di grave e gli facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.

Tra le ipotesi, ventilate anche da Today, che si tratti di conseguenze legate all’Isola dei Famosi, programma cui Moser ha partecipato nell’ultima edizione. Molti dei vip che hanno partecipato hanno riscontrato problemi di vario tipo: dai segni lasciati dalle punture degli insetti, ai problemi di digestione legati allo ristretto regime alimentare vissuto nell’isola ai dolori muscolari e ossei legati alle dure condizioni in cui i naufraghi si sono trovati a dormire durante il reality.

Maria Rita Gagliardi