Il passaggio del ciclone Shaheenen lascia un intero paese in ginocchio: frane, alluvioni e 13 morti

Con venti imponenti e alluvioni devastanti, l’Oman ha dovuto fare i conti con i danni provocati dalla tempesta Shaheen. Il bilancio è di 13 morti ma rischia di aumentare nelle prossime ore

Sono immagini a dir poco devastanti quelle relative al passaggio del ciclone Shaheen sullo stato dell’Oman, in ginocchio in seguito alle alluvioni e ai gravissimi danni provocati dalla tempesta che, dopo aver colpito le coste si è spostata nell’entroterra andando via via indebolendosi. E il bilancio rischia di essere estremamente drammatico: si contano al momento 13 morti ma alcuni pescatori iraniani risultano dispersi e dunque il numero delle vittime potrebbe crescere ancora. Uno dei corpi è stato trovato dopo ore di ricerche: era stato trascinato a chilometri di distanza dalla furia dell’acqua. Tra gli altri morti c’è un bambino, annegato dopo che un imponente quantità di acqua lo ha travolto mentre altre due persone sono decedute in seguito ad una frana. La quinta vittima sarebbe uno dei cinque pescatori scomparsi al largo del villaggio di Pasbandar, ubicato nelle vicinanze del confine tra la Repubblica islamica e il Pakistan; l’ufficialità del ritrovamento è stata data dalla Televisione di Stato in Iran.

LEGGI ANCHE =>> Alluvione storica in Belgio: un uomo sfonda un muro con una mazza e salva un’anziana imprigionata

Venti di landfall a 150 km/h

Shaheen ha portato con sè venti fino a 150 km/h (durante il landfall) tali da scoperchiare tetti, abbattere alberi e provocare danni ingenti ad auto e abitazioni, come confermato dal Dipartimento meteorologico indiano. Successivamente la tempesta è andata indebolendosi. Dopo il suo arrivo si sono verificati allagamenti estesi per chilometri, come testimoniato dalle immagini aeree; in seguito la forza del vento si è attestata intorno ai 90 km/h man mano che Shaheen si spingeva nell’entroterra del sultanato; i bordi esterni della tempesta hanno ‘toccato’ anche gli Emirati Arabi Uniti.