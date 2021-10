Marito, moglie e figlio piccolo trovati morti in una casa vacanze, è mistero: la famiglia chiede aiuto

Una famiglia di tre persone è stata trovata morta durante una vacanza in Messico: i parenti hanno chiesto pubblicamente aiuto per riportare le salme a casa.

Joseph Nunez, sua moglie Maria e il figlio della coppia, Jayden, sono stati trovati morti all’interno dell’Airbnb in cui alloggiavano, nel corso di una vacanza in Messico. La famiglia arrivava dalla California e al momento non è chiaro cosa possa essere loro successo. Tanto che i parenti al momento brancolano nel buio, tanto da non avere la più pallida idea di cosa sia potuto succedere ai loro cari. Per chiarire le cause del decesso sono dunque tutti in attesa dei risultati dell’autopsia e, nel frattempo, la famiglia sta cercando di capire come riportare la famiglia a casa. “Sono ancora in Messico per l’autopsia e sicuramente arriveranno a chiarire cosa abbia causato la loro morte – ha detto un parente – quindi non siamo sicuro al momento di quando potremo rivederli e poter celebrare i loro funerali”.

Per raggiungere questo obiettivo occorre però una disponibilità di denaro e per tale motivo è stata avviata una campagna GoFundme: “Abbiamo perso 3 membri della nostra famiglia in un tragico incidente mentre erano in vacanza in Messico – si legge sulla pagina – Mio nipote Jose Nunez Jr, sua moglie Maria e il loro figlio di 2 anni Jayden sono stati trovati tutti morti su AirBNB. Hanno lasciato altri 4 bambini. I nostri cuori sono spezzati e odiamo chiedere aiuto, ma non possiamo immaginare di lasciarli in Messico. Se puoi aiutare con qualsiasi cosa sarebbe molto apprezzato”.

Raccolti quasi 22mila dollari in pochi giorni

“I loro corpi sono in Messico e abbiamo bisogno di aiuto per riportarli a casa e organizzare il funerale. Aiutaci a riportare a casa i nostri cari. Le donazioni verranno impiegate per far tornare a casa tutti e 3 i corpi e per le spese funerarie. Se è rimasto qualcosa, hanno 4 bambini piccoli, i soldi rimanenti andrebbero a loro”. Oltre 360 persone hanno già donato e sono stati raccolti quasi 22mila dollari.