Scoperti i resti di un 11enne in un campo: sarebbero quelli di un bimbo scomparso a maggio

Possibile svolta nel caso della scomparsa, avvenuta a maggio di un 11enne. In un campo non perlustrato un agricoltore ha trovato i resti di un adolescente. Il medico legale è al lavoro

I resti di un adolescente sono stati scoperti da un contadino nelle zone rurali dell’Iowa giovedì scorso. E, stando ai rilievi effettuati e all’analisi dei vestiti trovati sul corpo, la polizia ritiene che possa trattarsi di un ragazzino scomparso nel mese di maggio. Xavior Harrelson è stato visto l’ultima volta la mattina del 27 maggio, pochi giorni prima del suo undicesimo compleanno e con indosso vestiti che sembrerebbero corrispondere a quelli trovati nelle scorse ore, quando ha lasciato la sua casa a Montezuma per fare un giro in bicicletta, hanno detto le autorità. La sua scomparsa ha generato un’ampia ricerca da parte della polizia e dei volontari della comunità che hanno perlustrato palmo a palmo chilometri di campi di grano, laghi, burroni e aree selvagge nella contea di Poweshiek.

Intorno alle 14 di giovedì, l’ufficio dello sceriffo locale ha ricevuto una chiamata da un agricoltore che lavorava in un campo a poche miglia da Montezuma e che aveva scoperto quelli che credeva essere resti umani.

LEGGI ANCHE ==>> Cadavere di un uomo scomparso scoperto durante le ricerche di Gabby Petito: Caso non correlato

I resti sono stati trovati in un’area erbosa che non era stata perquisita e il medico legale dello stato ha stabilito che erano umani e che molto probabilmente si tratterebbe un adolescente, secondo Mitch Mortvedt, vicedirettore della Divisione di investigazione criminale dell’Iowa. “Non stiamo dicendo che sia Xavior Harrelson in questo momento”, ha detto Mortvedt ai giornalisti durante una conferenza stampa vicino alla scena giovedì. “C’è ancora molto lavoro da fare sulla scena qui, e l’ufficio del medico legale e l’antropologo statale hanno ancora molto lavoro davanti a loro nei giorni e nelle settimane a venire.” I resti sono rimasti sul campo per un “significativo” periodo di tempo e la documentazione dei reperti e la procedura di identificazione saranno metodiche e richiederanno molto tempo.

La procedura di identificazione richiederà settimane

L’agente ha però sottolineato che “l’abbigliamento trovato era coerente con quello che sapevamo che Xavior avrebbe indossato per l’ultima volta” ovvero una maglietta rossa, pantaloni del pigiama blu e scarpe nere alte. La sua famiglia è stata contattata in merito allo sviluppo del caso, ha detto ai giornalisti lo sceriffo della contea di Poweshiek Thomas Kriegel. “Naturalmente era sconvolta”, ha detto della madre del ragazzo. Per avere una risposta in merito alla sua identità e alle cause della morte ci vorranno settimane.