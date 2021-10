Stalker geloso minaccia una donna ma resta quasi paralizzato in un attacco con il machete

Uno stalker ha perseguitato e minacciato per mesi una donna: durante un incontro per cercare di trovare una soluzione, un altro uomo lo ha attaccato con il machete

Uno stalker che ha minacciato di uccidere la sua vittima è rimasto quasi paralizzato quando, in un attacco messo in atto per vendetta, un altro uomo lo ha colpito con il machete mancando per un soffio la sua spina dorsale. La persona che da stalker si è trasformato in vittima è Dylan Brierley che ha minacciato di spaccare la testa ad una donna con una mazza da baseball durante una vera e propria campagna di molestie e stalking durata tre mesi, tra novembre 2020 e febbraio 2021. Il 27enne ha perseguitato e molestato la madre, minacciando anche di ucciderla mentre la seguiva ed inseguiva per strada, come riferito dal Birmingham Mall. Nel tentativo di metter fine a questa persecuzione è stato organizzato un incontro tra Brierley ed un altro uomo, Jordan O’Connor: tuttavia il 28enne è arrivato armato di due machete e ha brutalmente attaccato Dylan. La lama è arrivata a pochi millimietri dalla sua spina dorsale

LEGGI ANCHE =>> Arrestato stalker che perseguitava l’ex compagna: Adesso sei a tuo agio con il peruviano idraulico

Alla sentenza di Brierley, l’avvocato difensore Harbinder Singh Lally ha affermato che il suo cliente era già stato sottoposto a una “punizione in un modo molto bizzarro. Nel febbraio di quest’anno è stato violentemente aggredito per strada. Ha organizzato un incontro e, a sua insaputa, è stato colpito con un machete. Era quasi completamente paralizzato. Se quella non era una lezione, non so cosa lo sia”. Il giudice ha detto che l’attacco non avrebbe migliorato la situazione per Dylan: la donna ha anche dovuto cambiare indirizzo di casa e ha chiamato il 999 nove volte. Il 1 ottobre il 27enne è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere per minacce di violenze, molestie e stalking, dalla Birmingham Crown Court.

L’aggressore condannato a 6 anni, lo stalker a 2

Parlando dell’accoltellamento di Brierley da parte di O’Connor, la polizia del West Midlands ha dichiarato: “Il 27enne è stato curato in ospedale per le ferite e dopo l’intervento chirurgico è stato dimesso due giorni dopo per continuare il suo recupero a casa. O’Connor, di Dolman Road, Aston, ha ammesso lesioni, danni criminali, possesso di armi a due lame e rissa ed è stato incarcerato per 6 anni e 9 mesi. “Gli agenti chiamati sul posto hanno effettuato una prima perquisizione e hanno sequestrato due machete che O’Connor aveva scaricato in un parco vicino.