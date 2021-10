Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo e la lettera dall’ex: “Non vedo più…”

Al “Grande Fratello Vip 6”, Manuel Bortuzzo riceve una lettera da parte dell’ex fidanzata Federica.

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nella Casa del “Grande Fratello Vip 6”, è stand by. Se da una parte la princess richiede a Manuel sempre più attenzioni, il nuotatore sembra allontanarsi sempre più dalla ragazza, pretendendo, seppur velatamente, i suoi spazi. All’interno della coppia, durante la puntata serale andata in onda ieri sera del reality show di Canale 5, si è inserito un terzo elemento, una figura molto importante del passato di Manuel: Federica, la sua ex fidanzata che ha deciso di scrivergli una dolcissima lettera che è stata letta in diretta. Federica, che è stata accanto a Manuel nel periodo seguente alla sparatoria, ha incoraggiato il nuotatore a mostrare maggiormente il proprio carattere solare:

“È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”.

Manuel Bortuzzo: “Voglio ancora molto bene a Federica”

Manuel, dal canto suo, non ha fatto mistero di essere ancora molto legato alla ex:

“Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto”.

Come reagirà Lulù a questa dichiarazione pubblica di affetto? Lo scopriremo nei prossimi giorni…

Maria Rita Gagliardi