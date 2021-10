Ha una strana eruzione cutanea su mani e gomiti: i medici scoprono che è un tumore potenzialmente mortale

Un uomo si è recato in una clinica con una brutta eruzione cutanea e i medici hanno fatto una tremenda scoperta. Si trattava di leucemia cutanea

Quando ha visto comparire sulle mani e sui gomiti delle grandi macchie rosso scuro ha deciso di recarsi in una clinica per capire come risolvere quella brutta eruzione cutanea. Ma dopo una serie di esami quello che gli è stato annunciato dai medici lo ha lasciato interdetto. È accaduto in Germania e la vicenda riguarda un 65enne che si era recato da un dermatologo a Mannheim a causa delle chiazze rosse che si erano sviluppate sul dorso delle mani e delle braccia. Ma i test effettuati in ospedale hanno portato ad una diagnosi davvero inaspettata e preoccupante nonchè potenzialmente fatale: aveva infatti un alto numero di globuli bianchi ed un basso numero di piastrine e, secondo i medici, era un segnale di leucemia cutanea, una forma di cancro in cui le cellule tumorali si trovano nel tessuto cutaneo. Il caso è stato pubblicato sul New England Medical Journal e si afferma che si tratta di una condizione estremamente rara, con solo il 3% di casi di leucemia nei quali si è sviluppata eruzione cutanea sulla pelle comprese braccia, schiena o viso.

Le parole degli esperti sul rarissimo caso

Altri sintomi di questa forma tumorale includono stanchezza, febbre e suscettibilità alle infezioni. Ma il 65enne non ne aveva altri ad esclusione dell’eruzione cutanea. “È stata fatta una diagnosi di leucemia cutanea mielomonocitica cronica e il paziente è stato inviato urgentemente alla clinica oncologica. È stato sottoposto a trapianto di cellule staminali. Due settimane dopo il trapianto, i cambiamenti della pelle del paziente si erano risolti e da allora il cancro è in remissione”. Leukemia Care UK ha affermato: “La leucemia cutanea è molto rara, si verifica solo nel 3% circa dei casi totali di leucemia. Con questo in mente, non sorprende che la maggior parte delle lesioni osservate nei pazienti affetti da leucemia non siano leucemia cutanea. La maggior parte delle lesioni (40%) osservate nei pazienti affetti da leucemia sono causate da altre complicanze della leucemia, questo singnifica che quando compaiono al paziente è già stata diagnosticata. Solo in rari casi l’eruzione rappresenta il primo sintomo”.