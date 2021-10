Sgominata pericolosa banda di trafficanti di armi, sentenza severissima: condannati a 29 anni di prigione

Una banda di trafficanti di armi ucraini è stata incarcerata per un totale di 29 anni per aver fornito pistole e munizioni a membri della malavita nel Regno Unito.

Artem Kuts, 39 anni, e Oliver Mark, 40 anni, sono stati arrestati durante un’indagine sulla fornitura di armi da fuoco da parte di gruppi criminali organizzati nell’East London. Scoprendo che i due ucraini erano parte di una banda di trafficanti di armi. Le squadre di sorveglianza della National Crime Agency (NCA) hanno visto Kuts lasciare la sua casa portando con sè un sacchetto di carta marrone il 12 ottobre del 2020: l’uomo è salito su una BMW Serie 5 nera intestata a Mark. Un terzo uomo, Alexander Georgiev, 26 anni, è stato visto salire e scendere più volte dalla stessa macchina con in mano il sacchetto di carta marrone.

Gli agenti armati sono quindi intervenuti mettendo in atto una immediata perquisizione dell’auto e hanno trovato la borsa nel vano piedi del passeggero posteriore. Conteneva una pistola autocaricante di marca russa Baikal e otto colpi di munizioni Makarov. Mark e Kuts sono stati entrambi arrestati per possesso di arma da fuoco. Georgiev è stato arrestato per aver cospirato per fornire un’arma da fuoco mentre tentava di fuggire a bordo di una BMW blu. Gli agenti hanno quindi perquisito la casa di Kuts e hanno trovato altre due Baikal e 14 munizioni, che erano state nascoste nel giardino imballate e incastrate nell’angolo tra il muro e un mobile da giardino.

Emesse tre sentenze di condanna

Kuts, di Claire Place, Isle of Dogs, ha negato ma è stato condannato da una giuria per tentata vendita e trasferimento di un’arma vietata. Ed è stato incarcerato per 15 anni. Mark, di Romford Road, Stratford, è stato condannato per aver tentato di vendere/trasferire un’arma da fuoco e condannato a 8 anni di reclusione. Georgiev (alias Ernis Piranej), senza fissa dimora, ha ammesso il tentato trasferimento di un’arma da fuoco e il possesso di un’arma da fuoco ed è stato incarcerato per 6 anni. Jacque Beer, capo regionale delle indagini NCA, ha dichiarato: “L’NCA lavora instancabilmente per impedire a criminali come Kuts, Mark e Georgiev di ottenere armi da fuoco ed è giusto che debbano scontare lunghe pene detentive per i loro crimini”.