Surfista attaccato da uno squalo davanti agli amici: “Ha subito lesioni critiche”

Un ragazzo è stato trasportato d’urgenza in areo in ospedale con gravi lesini in seguito all’attaco di uno squalo avvenuto al largo della California

Un surfista della California si trova in condizioni critiche con gravi lesioni in seguito all’attacco di uno squalo avvenuto domenica mattina al largo della costa della Bay Area. Il surfista, un ragazzo sulla trentina, non è al momento stato identificato. L’aggressione è avvenuta nei pressi di Bodega Bay e la vittima ha riportato un morso alla coscia. Si trovava con con un gruppo di surfisti e il suo amico ha assistito all’attacco senza poter fare nulla per evitarlo. “Ho visto la pinna dorsale dello squalo e subito dopo la pinna caudale”, ha detto a KTVU Jared Davis, l’amico . “Stavamo scendendo in acqua. Sicuramente non è stato come un attacco rapido. È stato piuttosto lento rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare”.

Gli attacchi di squali in questa zona sono molto rari

Quando lo squalo si è allontanato gli altri surfisti hanno aiutato la vittima a raggiungere la riva e hanno cercato di fermare l’emorragia. La vittima è stata trasportata in aereo in ospedale verso le 9 del mattino e si prevede che sopravviva pur avendo riportato ferite critiche e perso importanti quantità di sangue. SFGate ha riferito che gli attacchi di squali al largo della California sono rari. Ci sono stati meno di 200 incidenti dal 1950, afferma il rapporto, citando il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California.