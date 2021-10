42enne accoltellato a morte in un tranquillo villaggio: tre adolescenti e due uomini arrestati per omicidio

I soccorritori hanno risposto immediatamente alla richiesta di aiuto in seguito ad un attacco con coltello avvenuto nella serata di lunedì ma il 42enne è stato dichiarato morto sul posto

Cinque persone, tre delle quali adolescenti, sono state arrestate con la pesante accusa di omicidio in seguito alla morte di un uomo di 42 anni a New Haw nel Surrey, Regno Unito. I soccorritori sono intervenuti poco dopo la richiesta di aiuto nella zona dell’attacco, avvenuto in quello che è considerato un tranquillo villaggio inglese, ma per la vittima non c’era più nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. Due diciottenni, un 28enne ed un 31enne, tutti del paese, insieme ad un 19enne senza fissa dimora, sono stati tratti in arresto e rimangono in custodia poichè accusati di omicidio anche se occorrerà accertare chi di loro abbia sferrato i fendenti e soprattutto la coltellata mortale. L’aggressione è avvenuta intorno alle 19.30 di lunedì 5 settembre: sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso e i paramedici hanno tentato di tutto per arrestare l’emorragia e tenere in vita il 42enne.

Le dichiarazioni della polizia

L’ispettore James Wyatt, comandante del distretto di polizia del Surrey per Runnymede, ha dichiarato: “Comprendiamo che questo atto violento avrà scioccato la comunità locale e vorremmo rassicurare i residenti che stiamo facendo tutto il possibile per stabilire chi sia il responsabile. I residenti locali possono aspettarsi di vedere un aumento della presenza della polizia nell’area nei prossimi due giorni mentre svolgiamo le nostre indagini. In questa fase delle indagini, riteniamo che la vittima e i sospettati si conoscessero e non crediamo che ci sia alcun rischio per la popolazione”. Un portavoce della polizia del Surrey ha dichiarato martedì: “Cinque uomini sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e rimangono in custodia. Gli agenti della polizia del Surrey, comprese le squadre forensi specializzate, rimangono sulla scena con un cordone di sicurezza per raccogliere prove e indizi”.