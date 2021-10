Jet della Marina precipita nella Death Valley: il pilota si espelle poco prima dello schianto

Un caccia della Marina si è schiantato nel Parco Nazionale della Valle della Morte: le autorità affermano che il pilota è stato espulso dal velivolo sopravvivendo, è stato curato per ferite lievi

Momenti di paura nella Death Valley dove un jet da combattimento della Marina è precipitato andando a schiantarsi a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota. L’uomo infatti è riuscito ad espellersi dal caccia poco prima che il velivolo andasse a impattare al suolo, riportando solo lievi ferite, come confermato dalle autorità. Sul posto, dopo lo schianto dell’F/A-18F Super Hornet, sono intervenute squadre dei soccorsi ed il pilota, finito a terra a poca distanza dall’area dell’incidente, è stato subito soccorso e portato in ospedale. Secondo una dichiarazione della marina il velivolo era stato assegnato al vicino Air Test and Evaluation Squadron (VX) 9 con sede presso la Naval Air Weapons Station China Lake.

Un incidente simile nella stessa zona nel 2019

L’incidente è avvenuto in una remota area meridionale del parco nel deserto del Mojave vicino al confine con il Nevada e nessuno a terra è rimasto ferito, ad eccezione del pilota portato in un ospeale di Las Vegas e dimesso dopo poche ore. Un’inchiesta è stata avviata per accertare le dinamiche dell’incidente e occorrerà ascoltare anche la testimonianza del pilota stesso per capire cosa possa essere accaduto. Il 31 luglio 2019 un altro Navy Super Hornet si schiantò nel parco nazionale della Death Valley durante una missione di addestramento di routine: in quel caso il pilota perse la vita e sette visitatori del parco, colpito da detriti, rimasero feriti.