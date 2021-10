Convince una 17enne e una donna a entrare nella sua auto, poi le stupra: condannato a 17 anni di carcere

Uno stupratore autore di violenze sessuali avvenute nel 2014 e nel 2017 dovrà passare in prigione molti anni e sarà iscritto nel registro degli autori di reati sessuali per il resto della sua vita

Un uomo che ha violentato un’adolescente ed una donna è stato tratto in arresto mettendo fine al loro incubo dopo anni dai terribili stupri. Si tratta del 34enne Marlon Nelson, il quale nel novembre del 2014 offrì un passaggio ad un’allora diciassettenne prima di violentarla nel retro di un’auto presso il Testwood Recreational Ground a Totton, nel Southampton, Regno Unito. Ma non solo perchè esattamente tre anni dopo aggredì sessualmente e violentò una donna all’Amplfield Recreational Ground a Romsey. Dopo anni finalmente si è arrivati all’epilogo più atteso: il 34enne è stato condannato a 17 anni di carcere con un periodo di licenza di 4 anni, su decisione del giudice della Southampton Crown Cowrt. L’uomo, privo di un indirizzo di residenza, è stato inoltre inserito nel registro degli autori di reati sessuali per il resto della sua vita. Dopo il processo è stato infatti riconosciuto colpevole di due capi di stupro, nove capi di aggressione sessuale e un ulteriore capo d’imputazione per grave aggressione sessuale.

LEGGI ANCHE =>> Drogata dal marito e violentata per 10 anni da sconosciuti filmando gli stupri: arrestati 45 uomini

Le parole dei detective che hanno lavorato al caso

Il detective Lisa Robins e l’investigatore della polizia Kerrie Green hanno affermato che le vittime avevano riposto la loro fiducia in Nelson prima di essere violentate.

In una dichiarazione, hanno affermato: “La nostra speranza è che entrambe le donne possano ora ottenere una conclusione dalla [la] notizia che Nelson sarà in prigione per il prevedibile e non possano più ferirle; ora possono iniziare ad andare avanti con le loro vite.” Dal processo è emerso che l’uomo, dopo aver offerto alla 17enne un passaggio a casa l’avrebbe riempita di alcol prima di violentarla. Anche alla seconda vittima 20enne offrì un passaggio, che lei rifiutò: allora la prelevò contro la sua volontà per poi stuprarla. Ci tentò di nuovo con una 16enne, aggredita sessualmente per un periodo di 6 mesi.