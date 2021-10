La Regina Elisabetta e la lettera a Umberto Bossi: cosa ha scritto al Senatur?

La Regina Elisabetta (tramite il suo segretario Paterson) ha risposto a Umberto Bossi, per ringraziarlo del suo messaggio di cordoglio dopo la morte del principe Filippo.

Una lettera particolare è arrivata in questi giorni in Senato. Ci riferiamo alla lettera di ringraziamento della Regina Elisabetta verso Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord aveva inviato un messaggio alla regina dopo la morte del Principe Filippo. In realtà a rispondere a Bossi non è stata la Regina in persona, bensì il segretario Paterson.

Questo il contenuto della lettera su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni e segretario privato della Regina Elisabetta: “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo. La Regina è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”.

Non è la prima volta che la Regina manda i ringraziamenti a chi si è interessato del suo difficile momento dopo la scomparsa del principe Filippo. Ad agosto, infatti, era arrivata una sua risposta ad alcuni alunni di una scuola elementare di Induno Olona, in provincia di Varese. Questa la notizia, riportata anche da noi.

Un filo diretto fra Buckingham Palace e uomini politici, bambini e semplici ammiratori che desta scalpore in positivo e avvicina tutti ai fatti privati della Famiglia reale britannica.