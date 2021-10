Sgominata banda di ladri di auto: usavano un “Game Boy” speciale da 27mila dollari

Avevano modificato le componenti di un Game Boy Supreme inserendo un costotissimo dispositivo in grado di disattivare i sistemi di sicurezza delle auto, che poi rubavano

Utilizzavano specifici dispositivi celati all’interno di un ‘falso’ Game Boy per compiere rapine. È quanto scoperto dalla polizia britannica che ha sgominato una banda di ladri dediti al furto di veicoli moderni e di valore, i quali avevano ‘investito’ denaro in un costosissimo dispositivo del valore di almeno 27mila dollari che inserivano all’interno di un Game Boy Supreme e grazie al quale riuscivano a penetrare nei sistemi di sicurezza dell’auto per poter avviare il motore e fuggire senza lasciare tracce. Un metodo sofisticato quello messo a segno da questi moderni ladri, che si avvalevano di una console clone del portatile Nintendo, contenente una serie di giochi ma anche il dispositivo segreto ‘sblocca’ auto.

Tre persone sono state arrestate

Le foto diffuse online dalle forze dell’ordine mostrano il risultato del lavoro compiuto dalla banda: la console è stata infatti modificata mantenendo soltanto la scocca esterna, che è stata in parte rivista, mentre all’interno tutto è stato trasformando, creando il dispositivo del valore di quasi 30mila dollari che i ladri avrebbero utilizzato più volte per la disattivazione degli allarmi delle auto. Come riportato dalla Bbc, tre persone sono state tratto in arresto mentre tentavano di rubare un Mitsubishi Outlander PHEV. Ed in seguito le autorità della West Yorkshire Police hanno scoperto qual era il loro metodo, trovando il Gambe Boy modificato in uno scompartimento nascosto del loro mezzo ed un telefono che un filmato che ne mostrava il funzionamento. La polizia ha inoltre acquisito alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostravano i tre mentre rubavano un’auto.