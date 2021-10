Padre di 3 figli accoltellato a morte dal vicino: seriamente feriti anche la moglie e un terzo uomo

Sono al momento ignote le cause del massacro avvenuto in una località inglese dove un 51enne ha accoltellato a morte un papà 46enne, ferendo seriamente anche un altro vicino e la moglie della vittima

Un uomo, padre di tre figli, è morto dopo essere stato accoltellato insieme ad un altro uomo e ad una donna. Il dramma si è consumato viino a Tewkesbury, nel Gloucestershire, martedì sera: la vittima è il 43enne Matthew Boorman, troppo gravi le ferite riportate per sperare che sopravvivesse in quello che gli investigatori hanno definito un episodio “orrobile”, che ha lasciato gravemente ferita ed in lotta per la vita in ospedale una seconda persona. La polizia ha riferito di essere stata chiamata a Walton Cardiff intorno alle 17.20 secondo le quali un uomo, armato di coltello, aveva ferito altre persone.

LEGGI ANCHE =>> 42enne accoltellato a morte in un tranquillo villaggio: tre adolescenti e due uomini arrestati per omicidio

Il signor Boorman è morto in strada, nell’area di Arlington Road e Snowdonia Road, a seguito dei fendenti ricevuti e nonostante gli sforzi dei paramedici che hanno fatto di tutto per cercare di tenerlo in vita. Un secondo uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in un ospedale di Bristol dove le sue condizioni sono critiche ma stabili. Anche una donna ha riportato una ferita alla gamba ed è stata portata al Gloucestershire Royal Hospital per le cure. La famiglia del signor Boorman ha detto di essere affranta dall’improvvisa perdita. “Matthew era un marito amorevole e un padre di tre splendidi bambini piccoli che lo amavano e ai quali manca moltissimo. Era uno zio, un fratello e un figlio. Ci ha spezzato il cuore perderlo troppo presto”.

L’autore dell’omicidio è il vicino di casa

L’autore del massacro è il vicino di casa Can Arslan, 51 anni, comparso in tribunale venerdì con l’accusa di aver accoltellato a morte il padre di tre figli Matthew Boorman. È anche accusato di aver causato gravi lesioni corporali alla moglie della vittima, Sarah e del tentato omicidio di un altro vicino, Peter Marsden. Durante l’incidente inoltre, due agenti di polizia fuori servizio hanno rischiato la vita per affrontare l’uomo col coltello e trattenerlo. “L’indagine è rapida ed estesa e abbiamo parlato con numerosi testimoni e raccolto filmati di questo orribile incidente” ha dichiarato l’ispettore Ben Lavender che sta conducendo le indagini. La scientifica ha delimitato l’area posizionando tende bianche per creare una base operativa e raccogliere indizi. Le ragioni del delitto non sono al momento chiare.