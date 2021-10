Venti spaventosi sul monte Wugong: 50 tende dei turisti volteggiano in aria fuori controllo

Improvvise raffiche di vento hanno creato enormi problemi ai tanti turisti saliti sul monte per il primo giorno della festa nazionale cinese. Decine di tende sono volate in aria creando uno spettacolo inconsueto

Da non credere quanto accaduto nelle vicinanze della città cinese di Pingxiang, ripreso da alcuni video amatoriali filmati dai turisti e divenuti virali sui social. Il 1 ottobre nella località ubicata nella provincia di Jiangxi decine di tende hanno iniziato a volare in aria rimanendo in sospensione per diversi minuti prima di tornare a terra. Il fenomeno si è verificato a causa dei forti venti che in quel momento soffiavano in una zona panoramica sulla cima del monta Wugong, lasciando i turisti increduli e a bocca aperta di fronte a quanto stava accadedo. Secondo la ricostruzione dei fatti, i turisti avevano raggiunto la cima del monte per pernottare in occasione della festa nazionale cinese che inizia il 1 ottobre e si conclude il 7 del mese.

Venti talmente forti da rendere impossibile rimanere in piedi

Avrebbero dovuto trascorrere la notte, vedere l’alba ed il mare di nuvole che, durante le prime ore del giorno, creano una sorta di superficie poco sotto la cima del monte regalando uno spettacolo straordinario. Ma i venti hanno iniziato a soffiare con estrema violenza creando mulinelli d’aria molto intensi che hanno creato non pochi disagi ai presenti. E, dato che molti di loro non avevano ancora fissato la loro tenda a terra, il vento le ha spazzate via scagliandole in aria dove hanno iniziato a turbinare creando un gioco di colori davvero inconsueto. Ma anche molti problemi nel riuscire a recuperarle. Alcuni filmati mostrano anche la violenza dei venti, tale da rendere quasi impossibile rimanere in piedi.