Vivi per miracolo: agente salva la collega da un’auto impazzita in autostrada. Il video

Uno o due agenti di polizia sarebbero rimasti gravemente feriti o avrebbero perso la vita nell’impatto tra un’auto bianca e il loro veicolo. Ma grazie alla prontezza di riflessi di uno di loro è stato evitato il peggio.

Un’ufficiale di polizia sarebbe sicuramente rimasto ferito gravemente o avrebbe molto probabilmente perso la vita se non fosse stato per la prontezza di riflessi di un collega che per per un pelo ha evitato un vero disastro. È accaduto su un’autostrada della Virginia, Stati Uniti, e l’incidente è stato catturato dalla dashcam di un secondo veicolo che ha registrato un video nel quale si vedono due agenti di polizia sfuggire per pochissimi centimetri all’impatto di un veicolo fuori controllo contro la loro auto. Il dipartimento di polizia di Gate City ha sottolineato che gli agenti Jessica McGraw e Matthew Stewart stavano indagando su un precedente incidente intorno alle 17 sull’autostrada 23 quando un’altra auto è andata ad impattare contro il Suv degli agenti parcheggiato sul lato dell’autostrada stessa.

Gli agenti, come mostrato nel filmato, erano in piedi accanto all’auto di pattuglia di McGraw sul ciglio della strada quando un veicolo bianco che viaggiava nella direzione opposta ha perso il controllo, attraversato la linea mediana colpendo il mezzo degli agenti spingendolo verso gli ufficiali che in quel momento stavano parlando tra loro. Stewart ha intravisto il veicolo che veniva verso di loro ed è riuscito a reagire tempestivamente, afferrando McGraw e tirandola a sè, ad una minima distanza dal punto nel quale l’auto colpita sarebbe finita, salvandola di fatto per una manciata di centesimi di secondo e di centimetri. A quel punto McGraw si è avvicinata al conducente e ha allertato soccorritori e vigili del fuoco.

Le parole del capo della polizia

“Sono convinto che le azioni dell’agente Stewart non solo abbiano salvato sè stesso da gravi lesioni personali o dalla morta ma anche la vita dell’agente McGraw”, ha detto il capo della polizia Justin Miller. “L’agente Stewart ha riportato un lieve infortunio alla gamba, dovuto allo sfregamento della protezione antispazzola del veicolo di pattglia controil suo arto mentre, con grande prontezza di riflessi, spingeva McGraw fuori dalla traiettoria delle auto”. I due agenti sono tornati in servizio poco dopo ed un’indagine è stata avviata per chiarire le cause dell’incidente.