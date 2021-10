Assicurazioni? – Sempre più italiani preferiscono affidarsi ad internet

Che si tratti di un’assicurazione auto, casa o viaggio, le polizze devono essere scelte sempre con cura, prestando attenzione non solo al loro costo ma anche a ciò che prevedono le loro clausole. Spesso si viene influenzati dai consigli di amici e parenti e si perdono di vista le reali occasioni convenienti che il mercato offre.

Molti più italiani però stanno optando per la sottoscrizione di polizze online, direttamente dal divano di casa. I lati positivi sono veramente tanti e di seguito verranno spiegati nel dettaglio.

Sottoscrizione polizza assicurativa online – I vantaggi

Comodità

Sottoscrivere una polizza assicurativa su internet è sicuramente più comodo rispetto a sottoscriverne una tradizionale, per la quale è necessario collocarsi nell’ufficio fisico dell’ente assicurazione. Ad esempio, scoprire l’assicurazione online più conveniente su Assicurazione.it, portale per la comparazione di polizze, permette di non allontanarsi da casa, rimanere comodi sul divano e in caso di assicurazione scaduta della macchina dà modo di evitare di spostarsi a bordo di un veicolo non assicurato. C’è da considerare inoltre che stipulare una polizza virtuale consente anche di farla visionare ad altre persone presenti, così da essere più sicuri sull’accordo accettato.

Assistenza “a domicilio”

Se una polizza online viene sottoscritta direttamente dal proprio domicilio, anche l’assistenza avviene direttamente a casa propria. Essa infatti può essere ottenuta via web o telefonicamente, avendo la comodità di avere sempre a portata di mano la documentazione necessaria, evitando il disagio di dimenticare qualcosa.

Maggiore comparazione

Nei portali online la comparazione tra le varie proposte assicurative è solitamente più alta rispetto a quella proposta da broker o altri centri assicurativi fisici. Questo permette di ottenere numerosi preventivi e scegliere quello più in linea con le reali esigenze dell’utente.

Quali polizze assicurative si possono sottoscrivere online?

In modalità online possono essere sottoscritte tutte le assicurazioni presenti sul mercato, ovvero: