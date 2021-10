Final Destination nella realtà: cartello stradale precipita su un’auto e distrugge l’abitacolo

Sfortuna o destino? Se lo saranno sicuramente chiesto gli occupanti di un’auto che, durante un viaggio in autostrada, si sono ritrovati con un ‘cartello stradale’ nell’abitacolo

Sta facendo il giro del web e del mondo un filmato che mostra come a volte la sfortuna, o per molti il destino, si manifesti al posto giusto nel momento giusto. Ci troviamo in

Russia ed un’auto è in viaggio su un’autostrada del Paese: qui le dashcam sono molto utilizzate, per far fronte ad eventuali incidenti stradali con prove fotografiche e video

che possano dimostrare di non essere nel torto. Ed è proprio una di esse, posizionata sul cruscotto del veicolo in viaggio, a riprendere quello che accade in una frazione di

secondo. Osservando attentamente le immagini infatti si può notare come, mentre l’auto transita sotto ad una struttura con la cartellonistica stradale, uno dei segnali

improvvisamente si stacca e, proprio mentre il veicolo è sotto di esso, cade a terra entrando letteralmente nell’auto dopo aver distrutto il vetro frontale.

Solo lievi ferite per gli automobilisti colpiti

La telecamera a questo punto cade e si possono vedere le persone nell’abitacolo del mezzo, terrorizzate per quanto loro accaduto. La vicenda risale all’inizio del mese di giugno

ma solo in queste ore, contestualmente alla diffusione del video, è diventata di dominio pubblico. Fortunatamente i due automobilisti se la sono cavata con ferite lievi in un

incidente che avrebbe potuto concludersi anche con un epilogo molto tragico.