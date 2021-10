Si rifiuta di avere un rapporto con il marito: lui la riempie di botte davanti ai figli piccoli

L’ha aggredita con una violenza tale da farla urlare a squarciagola e i vicini hanno chiamato i carabinieri, mettendo così fine ad anni di violenze verbali e fisiche di un 31enne nei confronti della moglie

Si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con il marito dopo la sua esplicita richiesta e lui ha reagito iniziando a picchiarla con inaudita violenza e davanti ai figli piccoli. È un trauma che i due bambini di 4 e 6 anni rischiano di portarsi avanti per lungo tempo quello provocato loro dal padre che, noncurante della loro presenza, si è accanito con ferocia contro la consorte: il dramma è avvenuto nel comune di Besana Brianza, in provincia di Monza e, stando a quanto emerso dalle successive indagini, sarebbe solo l’epilogo di una fitta e lunga serie di maltrattamento e abusi che, come accertato dalle forze dell’ordine che indagano sul caso, andavano avanti da diversi anni.

Le violenze davanti ai bimbi di 4 e 6 anni

L’ultima esplosione di rabbia del 31enne originario della Romania è scaturita dal rifiuto della donna di fare sesso con lui. Le forti urla della donna mentre l’uomo la picchiava hanno però allarmato i vicini che hanno immediatamente telefonato al 112: sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri che hanno tratto in arresto il 31enne, subito trasferito nel vicino carcere di Monza. La moglie, spaventata e sotto shock, è stata invece portata in ospedale insieme ai figli piccoli per tutti gli accertamenti ed esami del caso. Da quanto emerso, l’uomo era riuscito a convincere la moglie del fatto che, in Italia, la parola del marito ha, in Tribunale, più valore rispetto a quella della moglie.