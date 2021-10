Schianto fatale in strada, quattro morti di 18, 19, 25 e 44 anni. Un 15enne è in pericolo di vita

Un adolescente lotta per la vita e quattro persone, due delle quali di età inferiore ai 20 anni, sono morte in seguito ad uno schianto terribile avvenuto sulle strade del Kent per ragioni al momento ignote

Disastroso incidente stradale sulle strade inglesi. Quattro persone, tra le quali due giovanissimi, sono morte a Headcorn, nel Kent, mentre un adolescente si trova in ospedale di Londra con gravi ferite, a seguito di un gravissimo schianto. Le vittime hanno 18, 19, 25 e 44 anni e sono state tutte dichiarate morte sul luogo del sinistro stradale mentre il ferito, un 15enne, è ricoverato in pericolo di vita come riportato da Kent Live. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto richiesta di soccorso per un incidente che ha coinvolto una Toyota Hi Lux color bronzo; gli agenti hanno immediatamente rivolto un appello alla popolazione e agli automobilisti affinchè chi abbia assistito all’incidente o abbia filmati registrati con la dashcam di farsi immediatamente avanti per aiutarli a ricostruire la dinamica dello schianto mortale.

L’appello della polizia ad eventuali testimoni

La strada è rimasta chiusa per l’intera giornata allo scopo di raccogliere il maggior numero di indizi e di consentire ai vigili del fuoco di operare agevolmente nella rimozione del veicolo ridotto ad un cumulo di lamiere. “La polizia del Kent è stata chiamata alle 12:54 di domenica 10 ottobre 2021 a seguito della collisione a Lenham Road che ha coinvolto una Toyota Hi Lux”, si legge nella dichiarazione ufficiale. “Gli agenti sono intervenuti insieme al servizio di ambulanza della costa sud-orientale e quattro persone di 18, 19, 25 e 44 anni, che si trovavano all’interno del veicolo, sono state dichiarate decedute sul posto”. “La Serious Collision Investigation Unit (SCIU) della polizia del Kent sta indagando sulle circostanze e gli agenti stanno facendo appello affinché eventuali testimoni si mettano in contatto con le autorità”. (immagine di repertorio)