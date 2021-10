Tre bambine e una 17enne violentate da tre uomini: stuprate a pochi chilometri di distanza

Incubo stupri nella municipalità indiana di Nirmal: violentate tre bambine di 3, 8 e 11 anni e una 17enne in tre distinti incidenti

Sembra non vi sia fine alle atrocità contro i minori nello stato indiano del Talangana e le ultime notizie riportate dai media locali non fanno che confermarlo. Nelle ultime ore almeno quattro ragazzine, tutte minorenni, sarebbero state violentate in tre distinti incidenti. Nella località di Eidgaon chowrasta, della municipalità di Nirmal, una bimba di soli 3 anni è stata aggredita sessualmente da un vicino di casa 45enne. Secondo la polizia l’accusato l’avrebbe portata in una camera per poi iniziare ad abusare di lei: la piccola ha iniziato ad urlare ed alcuni vicini hanno cercato di entrare nella stanza ma l’uomo è riuscito a fuggire. La madre ha sporto denuncia alla polizia locale, che ha inviato la vittima in ospedale per cure e accertamenti. In seguito l’autore degli abusi è stato arrestato e verrà assicurato alla giustizia.

Altri due stupri avvenuti a poca distanza

In un altro incidente avvenuto giovedì Mohammad Wasim, un disabile di 35 anni, ha violentato due ragazzine a Nizamabad. Il fatto è venuto alla luce quando le bambine di 8 e 11 anni hanno informato la madre; l’uomo, che vive nello stesso loro quartiere, avrebbe adescato le bambine offrendo loro del cioccolato. Anche in questo caso poche ore dopo il fatto il 35enne è stato arrestato e le vittime portate in ospedale per tutti i controlli del caso. Infine una 17enne è stata aggredita sessualmente da un 65enne nel villaggio di Nadlapur, nel distretto di Medak. In questo caso è stato scoperto poichè la minorenne ha iniziato a sentirsi male e portata in ospedale dai genitori si è scoperto che era incinta, dunque lo stupro sarebbe avvenuto alcune settimane fa.