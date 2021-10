20enne stuprata nel cimitero vicino alla chiesa, è caccia all’uomo: “È un asiatico sui 30 anni”

La polizia ha dato priorità massima alle indagini per individuare l’autore di uno stupro compiuto in un cimitero inglese nelle prime ore di domenica. La vittima, sotto shock, è però riuscita a fornire una sua descrizione

Uno sconosciuto ha immobilizzato e violentato una donna in un cimitero. Lo sconcertante episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica 10 ottobre: la vittima, che ha 20 anni, è stata aggredita nel parco della chiesa di St Mary nel centro di Aylesbury secondo quanto riportato da Buckinghamshire Live. L’aggressione sessuale è avvenuta, come accertato dalle autorità, tra le 5.30 e le 6.15 del mattino e la donna è stata in grado di chiamare la polizia intorno alle 6.40. La Thames Valley Police ha subito avviato le indagini rivolgendo anche un appello alla popolazione chiedendo aiuto a chiunque si trovasse in quella zona in quel momento. Jason Simpson, ispettore della Forze CID con sede presso la stazione di polizia di Milton Keynes ha dichiarato: “L’incidente segnalato è naturalmente molto preoccupante e la vittima è supportata da agenti appositamente formati in questo momento. Siamo nelle primissime fasi di questa indagine e stiamo conducendo indagini approfondite per accertare esattamente cosa sia successo”.

La polizia chiede aiuto alla popolazione: “Chi si trovava lì ci contatti”

“Faccio appello a chiunque si trovasse nelle vicinanze della chiesa di St Mary o nelle strade adiacenti a contattare la polizia se crede di aver assistito a qualcosa che possa aiutare questa indagine”. Gli agenti hanno anche chiesto agli automobilisti che si trovavano in zona e che hanno una dashcam a bordo di controllare subito le riprese. “Vorrei rassicurare la comunità locale che stiamo indagando su questo in via prioritaria e che ci sarà una presenza considerevole e molto visibile della polizia nell’area mentre queste indagini continueranno”. Le indagini prevedono anche di parlare con chi abita nel quartiere ed il controllo delle telecamere di sorveglianza di tutta l’area. L’autore del reato è stato descritto come un maschio asiatico di circa 30 anni: dopo lo stupro è fuggito facendo perdere le sue tracce.