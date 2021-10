Madre di 5 figli scopre di avere tra i 3 e i 10 anni di vita: “Ha una grave malattia degenerativa”

Una madre di cinque figli ha ricevuto una notizia devastante da un medico dopo che ha iniziato a perdere il senso dell’equilibrio in maniera del tutto improvvisa, faticando addirittura a rimanere eretta

La vita di una persona può talvolta mutare radicalmente nell’arco di una manciata di ore. Proprio come accaduto a Tracy Williams, madre di cinque figli che si è recata a fare un controllo medico dopo che ha iniziato a perdere il senso dell’equilibrio, faticando a rimanere in piedi e ad avere difficoltà a parlare. Dopo i controlli la 43enne ha ricevuto una notizia devastante: secondo quanto riportato da Liverpool Echo le è stato detto che aveva la malattia del motoneurone e che la sua aspettativa di vita sarebbe stata di circa 3-10 anni. La MND è una condizione rara che colpisce il cervello ed il sistema nervoso: non esiste ad oggi una cura per questa malattia che può ridurre in modo significativo l’aspettativa di vita anche se alcune persone sono riuscite a convivere con essa per molti anni.

La donna vuole sposarsi prima di finire su una sedia a rotelle

La migliore amica di Tracy, Nikki Stewart, ha deciso dunque di aiutarla stando al suo fianco nel percorrere la navata della chiesa nel giorno del suo matrimonio, prima che la sua salute peggiori. “All’inizio sentivo come se il piede si impigliasse sul pavimento, poi la mia camminata è gradualmente peggiorata. Ho avvertito debolezza alle gambe e poi l’ho avvertita anche al braccio. Sono andata dai medici e mi hanno mandato dal neurologo per le scansioni cerebrali e spinali”. Tracy ha una storia di sclerosi multipla in famiglia e i parenti inizialmente sospettavano che potesse essere la causa dei sintomi ma i medici lo hanno escluso. Dopo i test, il 16 settembre le è stata diagnosticata la MND. “Avevo il cuore spezzato – ha detto la donna – perchè mi hanno detto che avrei potuto viver dai 3 ai 10 anni, è stato uno shock. Mi hanno poi detto che finirò su una sedia a rotelle e che successivamente avrò problemi a mangiare”. La donna che ha cinque figli di 23, 20, 18, 10 e 8 anni è determinata a continuare a svolgere il suo lavoro di capoufficio in una scuola. E sta pensando di sposarsi a inizio 2021 con il suo compagno Andy Ball, 42 anni, con il quale è fidanzata da 12 anni.

Per aiutare Tracy a realizzare il suo sogno e regalare a lei e ad Andy “un giorno speciale da ricordare”, l’amica Nikki ha creato una pagina Go Fund Me. “È la mia migliore amica. Ho perso mio marito a causa del Covid a gennaio e lei era lì per me. So cosa hanno passato i miei figli e non riesco a immaginare cosa passeranno i suoi ragazzi. Ecco perché voglio fare davvero qualcosa di speciale per lei”. Ad oggi sono già state raccolte quasi 2000 sterline.