Speronano un’anziana suora per rapinarla: nella borsa solo una bottiglia di acqua santa

Hanno speronato un’anziana suora in motorino per rubarle la borsa all’interno della quale c’erano pochi oggetti e una bottiglia di acqua santa. I due rapinatori sono stati assicurati alla giustizia

Un’anziana suora di 85 anni ha rischiato di rimanere uccisa durante una rapina da parte di delinquenti che, dopo averla speronata in motorino, le hanno rubato la borsa contenente una bottiglia di acqua santa. L’episodio è avvenuto a fine novembre 2019 ma in questi giorni se ne è parlato diffusamente a causa del processo riguardante gli autori del crimine, in corso alla Hull Crown Court. L’anziana sorella stava camminando a Hull verso le 19.45 quando è stata fatta cadere a terra da Matthew Goodwillie di 23 anni e da Adam Fenton, 21enne, i quali le hanno poi sottratto la borsa. La suora, stordita a causa del colpo ricevuto, non riusciva a ricordare quante persone si trovassero sul motorino e si è accorsa che la borsa le era stata sottratta solo quando un passante l’ha aiutata a rialzarsi i piedi.

Pesante condanna per il principale autore della rapina

Il primo ad essere identificato è stato l’adolescente che viaggiava sul retro del motorino: gli agenti che lo hanno arrestato hanno trovato anche una significativa quantità di cannabis nella sua abitazione. Fenton ha quindi condotto i poliziotti presso l’abitazione del ragazzo che guidava il motorino, che senza l’intervento attivo di Fenton sarebbe probabilmente riuscito a farla franca dal momento che le telecamere non lo avevano ripreso e non c’erano testimoni del furto. Goodwilliw è stato ritenuto il responsabile principale del crimine, peraltro messo in atto con un’arma da taglio tra le mani, ed è stato condannato a 5 anni e 11 mesi di reclusione mentre Fenton, per la sua parte nella rapina e per il possesso di sostanze stupefacenti ha ricevuto una condanna a 24 mesi, pena sospesa, e a un’ordine di svolgere 200 ore di lavoro non retribuito.

LEGGI ANCHE =>> Picchia violentemente un senzatetto con un palo di legno: Ha causato l’aborto di mia moglie durante una rapina

La CCTV, mostrata al giudice John Thackray, ha ripreso un motorino che passava davanti alla suora prima di girarsi, salire sul marciapiede e farla cadere a terra. Il contenuto della borsa era principalmente costituito da oggetti personali tra cui chiavi con indirizzi scritti su cartellini, una medaglia d’argento su una corda e una bottiglia di acqua santa. In seguito la borsa è stata ritrovata e insieme agli oggetti è stata restituita all’85enne. Dalle indagini è emerso che Fenton doveva dei soldi a qualcuno e questo potrebbe averlo spinto ad agire. La procuratrice Jessica Strange ha spiegato che il caso ha dovuto affrontare ritardi legati all’impatto della pandemia di Covid, nonostante Fenton avesse già dato la disponibilità ad aiutare la polizia a localizzare Goodwillie, che aveva già una serie di precedenti condanne, tra possesso di drgoa, percosse e azioni criminali.