17enne accoltella a morte la gemella in casa: “Ero sonnambulo, non me ne sono reso conto”

Un 17enne ha affermato che stava dormendo quando con un coltello ha provocato ferite mortali alla sorella gemella. L’orribile caso arriva dagli Stati Uniti

Un 17enne è stato formalmente accusato di aver accoltellato a morte la sorella gemella. Le accuse sono state lette nei giorni scorsi in tribunale e riguardano Benjamin Elliott, accusato di omicidio dopo essere stato trovato, poche ore prima, in una camera da letto di un’abitazione nel blocco 4100 di Brown Meadow Court, nella contea di Harris, mentre eseguiva la rianimazione cardiopolmonare sulla sorella Meghan Elliott, secondo quanto affermato dallo sceriffo della contea Ed Gonzales. Meghan aveva diverse coltellate al collo: Benjamin ha affermato di essersi svegliato tra le 2.30 e le 3 ed era nella camera da letto di sua sorella nel cui collo c’era un coltello e si è reso conto che non stava sognando. Ha estratto il coltello e l’ha messo accanto a lei prima di chiamare il 911.

LEGGI ANCHE =>> Tende un agguato mortale alla fidanzata, spara anche alla sorella: poi si uccide

La 17enne è stata dichiarata morta sul posto ma poco prima l’operatore del 911 ha incaricato Benjamin di eseguire la RCP, cosa che stava facendo quando gli agenti sono arrivati. Pochi istanti dopo la telefonata i genitori dei gemelli si sono svegliati iniziando a urlare nel vedere la figlia morente in camera. Benjamin è stato dunque accusato di omicidio con cauzione fissata in 100mila dollari. I pubblici ministeri hanno affermato in tribunale che il 17enne ha dichiarato agli investigatori di non aver mai sofferto di disturbi del sonno e di non aver assunto droghe o alcol. Tuttavia, gli avvocati che lavorano con la famiglia Elliott affermano che ora stanno esaminando le cartelle cliniche dell’adolescente per vedere se abbia avuto problemi pregressi.

Un vicino: “Sembravano andare d’accordo, spero che il sonnambulismo sia vero”

“Sono rimasto davvero scioccato quando l’ho saputo”, ha detto il vicino Robert Dawson, che ha visto i gemelli Elliott andare e venire dall’autobus ogni giorno; a lui sembravano andare d’accordo. “Spero che il sonnambulismo sia vero perchè perdere una figlia è un trauma terribile per dei genitori. Se perdessero il figlio per omicidio volontario sarebbe semplicemente devastante”. Gli avvocati che rappresentano la famiglia hanno condiviso una foto dei gemelli insieme sulla spiaggia dicendo che i due non stavano litigando e andavano d’accordo. Insieme hanno frequentato la Cypress Park High School; Benjamin si trova ora in custodia presso la prigione della contea di Harris.