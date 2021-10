Bimba di 5 anni “espulsa” dal veicolo in un incidente provocato da un uomo ubriaco: è morta

Una bambina di 5 anni è morta dopo che è stata espulsa da un’auto guidata da un uomo che secondo la polizia guidava sotto effetto di alcol. Il dramma è avvenuto su un’autostrata statunitense

La polizia di Houston è intervenuta sulla scena di un gravissimo incidente che ha coinvolto diversi veicoli avvenuto sull’autostrada 59 a Chimney Rock intorno alle 15:55 di sabato pomeriggio. I testimoni che in quel momento stavano percorrendo quel tratto dell’autostrada hanno detto alla polizia di aver visto una Honda entrare e uscire dalle corsie in direzione sud pochi istanti prima dell’incidente. Poco dopo, secondo quanto riferito, il conducente della Honda ha urtato un mezzo pesante a 18 ruote e ha continuato a guidare. Dopo di che, i testimoni hanno detto che ha colpito una Mercedes rossa, e poi ha colpito un furgone. Quando l’autista ha colpito il furgone l’impatto è stato talmente violanto che la bambina che si trovaba a bordo è stata espulsa dall’auto.

Nel veicolo c’erano anche altri due bimbi piccoli

Non è chiaro dove fosse seduta all’interno dell’auto o se indossasse la cintura di sicurezza. I paramedici hanno portato la piccola in ospedale in condizioni critiche, dove è poi morta. Secondo HPD, la vittima non era l’unica minorenne presente all’interno di quell’auto. In effetti, era la maggiore di tre, probabilmente figli dell’uomo alla guida anche se non il grado di parentela non è stato ancora confermato dalle autorità che non hanno specificato quale sia la relazione tra l’autista e i bambini. Un bambino di 4 anni e un bambino di 2 anni sono stati portati in ospedale con varie ferite ma non si troverebbero in pericolo di vita. L’autista è stato arrestato e accusato di omicidio, secondo quanto affermato dalla polizia di Houston.