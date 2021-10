Blitz in una casa: polizia scopre una piscina piena di squali che nuotano intorno a un albero di Natale

Gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento e hanno trovato una piscina infestata da squali con un albero di Natale centrale dopo aver risposto alle segnalazioni relative a un disturbo nel quartiere

Potrebbe annoverare tra le scoperte più assurde dell’anno quella fatta dalla polizia del Sussex, Regno Unito, chiamata ad intervenire in un appartamento al piano terra dopo segnalazioni per una serie di rumori sospetti. Scoprendo che qui era stata allestita una sorta di piscina-acquario improvvisata con un albero di Natale artificiale al centro e con diversi squali che nuotavano intorno ad esso. L’episodio è avvenuto venerdì al piano terra di un edificio di Haywards Heath: la polizia ha detto di essere rimasta scioccata nel trovare il bizzarro acquario improvvisato di 8 piedi nella stanza di fronte. C’era un albero di Natale artificiale introrno al quale i pesci stavano nuotando.

La reazione alla notizia sui social

L’ispettore di polizia del quartiere del Mid Sussex Darren Taylor, della polizia del Sussex, è stato interrogato per sapere cosa avesse trovato la sua squadra. E ha scritto su Twitter : “Proprio quando pensi di aver sentito tutto! La squadra ha partecipato ad un intervento in un appartamento, scoprendo una piscina di 8 piedi nella stanza di fronte. Nella piscina (a parte l’acqua) c’erano piccoli squali che nuotavano intorno e un albero di Natale artificiale nel mezzo! Non sto scherzando!”. Sui social la notizia è stata commentata con un misto tra supore e ironia. Bisognerà ora interrogare gli affittuari per capire le ragioni del loro gesto, se abbiano l’autoizzazione a possedere tali pesci e soprattutto se qualcuno abbia dato loro l’autorizzazione ad allestire una ‘piscina in casa’.