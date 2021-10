Forza Nuova verrà sciolta? La posizione a sorpresa (?) di Fratelli d’Italia

Nonostante le critiche dei giorni scorsi, anche la Meloni e Fratelli d’Italia voteranno a favore dello scioglimento di Forza Nuova.

Una notizia che in un Paese democratico dovrebbe essere scontata, ma che visti i tempi non lo è. Il centrodestra, dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma da parte di alcuni facinorosi, sta lavorando a una mozione unitaria per sciogliere tutte le formazioni eversive che ricorrono alla violenza per la lotta politica, compresa Forza Nuova.

Anche Fratelli d’Italia, quindi, voterà a favore della mozione unitaria che presenterà il centrodestra. Lo ha annunciato il vice presidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.

La notizia non era per nulla scontata, considerate le dichiarazioni della Meloni in questi giorni, in seguito al tweet del vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, che commentava le ambiguità del partito della Meloni sui rapporti con gli ambienti di estrema destra. Queste le sue parole: “La Meloni aveva un’occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, anche in Fdi. Ma non l’ha fatto. Il luogo scelto (il palco neofranchista di Vox) e le parole usate sulla matrice perpetuano l’ambiguità che la pone fuori dall’arco democratico e repubblicano”.

Dura era stata la reazione della Meloni: “Provenzano vorrebbe sciogliere il primo partito italiano (oltre che l’unica opposizione al governo). Spero che Letta prenda subito le distanze da queste gravissime affermazioni che rivelano la vera intenzione della sinistra: fare fuori Fratelli d’Italia”.

Provenzano aveva poi chiarito la sua posizione a riguardo: “Nessuno si sogna di dire che FdI è fuori dall’arco parlamentare o che vada sciolta. Ma con l’ambiguità nel condannare matrice fascista si sottrae all’unità necessaria delle forze democratiche. Sostengano di sciogliere Forza Nuova”.