Grande Fratello Vip 6, la fidanzata di Amedeo Goria è incinta? Le sue parole

Al “Grande Fratello Vip 6”, Amedeo Goria è stato protagonista di un confronto con la fidanzata Vera Miales che gli ha rivelato di non aspettare un bambino.

Venerdì scorso, durante il consueto appuntamento serale con il “Grande Fratello Vip 6”, ad Amedeo Goria è stato mostrato un video contenente una puntata di “Pomeriggio Cinque”, durante la quale la conduttrice Barbara D’Urso mostrava delle immagini nelle quali Vera Miales, fidanzata del giornalista sportivo, sembrava mostrare un pancino sospetto. Dopo un iniziale stupore, Amedeo ha dichiarato che, se davvero la compagna fosse stata incinta, si sarebbe assunto le sue responsabilità di padre.

Ebbene, dopo giorni trascorsi a riflettere su una possibile imminente paternità, ieri sera Amedeo ha avuto modo di confrontarsi con la compagna che gli ha comunicato di non essere in dolce attesa. Vera, che si è presentata nel giardino della Casa indossando un abito da sposa “come simbolo di lealtà e purezza”, ha dichiarato:

“I conti non li sai fare proprio. Fuori sto combattendo da sola. E tu continui a non fidarti di me. Non sono incinta. Fare un figlio, si decide in due. Mi manchi tanto. Il vestito l’ho messo perché rappresenta la mia purezza, la mia fedeltà. Avresti dovuto difendermi, perché non l’hai fatto. Perché non lo dici al mondo intero che mi ami? Non siamo amici. Io vado a dormire con te. Sono solo tua”.

Amedeo Goria a Vera Miales: “Ti amo a modo mio”

Amedeo, che ai compagni della Casa aveva descritto Vera come un’amica che stava frequentando, ha ammesso di provare un sentimento per la donna:

“Io ti amo a modo mio con i miei difetti. Sai che non ho messo in dubbio il nostro sentimento. Non ti lascerò mai, ti starò sempre vicino. Spero di raggiungerti presto. Sei una grande donna, generosa, lavoratrice. Abbiamo sempre parlato di ogni cosa”.

In seguito al confronto con Amedeo, Vera ha avuto modo di parlare anche con Aldo Montano, Soleil Sorge, Alex Belli e Carmen Russo, rei, a suo dire, di aver messo in dubbio la sua storia con Amedeo:

“Quando non sapete una cosa, non sparate le sentenze. Non siete avvocati, commercialisti o giudici. Io sono stata incinta, so quali sono i sintomi. Ogni corpo reagisce a modo proprio”.

Maria Rita Gagliardi