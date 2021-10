Disastro in stazione, treno si schianta in banchina e si solleva: attimi di terrore e feriti

Sono immagini tremende quelle che arrivano dal Regno Unito, relative ad un incidente ferroviario avvenuto in una stazione a nord di Londra e che ha provocato il ferimento di due persone

I passeggeri di un treno in arrivo alla stazione di Enfield, nel Regno Unito, hanno vissuto istanti di puro terrore a causa di un grave incidente ferroviario. Il sinistro avvenuto a nord di Londra ha provocato il ferimento di due persone: il convoglio è andato a schiantarsi contro le barriere della stazione, deragliando parzialmente e sollevandosi dopo aver colpito i respingenti posti in fondo ai binari. I testimoni presenti hanno spiegato che il treno si è fermato solo poco prima di andare a schiantarsi contro la vetrata della stazione e spostarsi sul marciapiede. Nel treno e nei dintorni c’erano circa una cinquantina di persone, che i vigili del fuoco di Londra hanno rapidamente fatto evacuare prima di intervenire sulle lamiere del vagone accartocciato. Sui social media sono state diffuse diverse immagini dell’incidente, che mostrano la gravità dell’impatto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per le persone presenti a bordo. Fortunatamente i due feriti non hanno riportato nulla di grave e per questo non sono stati portati in ospedale.

LEGGI ANCHE =>> Treno deraglia, morti sul colpo un uomo e una donna intenti a festeggiare i 50 anni di matrimonio

La dichiarazione ufficiale dei vigili del fuoco

Inevitabilmente l’incidente ha provocato disagi sui servizi ferroviari di superficie, sospesi per molte ore nel tratto tra Enfield Town e Edmonton Green, creando non pochi problemi ai tanti pendolari che solitamente si muovono su questo tratto. Spaventati, i pendolari hanno descritto scene di panico in seguito all’incidente, durate fortunatamente pochi minuti dal momento che i servizi di emergenza sono intervenuti subito. Gravi i danni nella parte anteriore del treno: un’indagine è stata avviata per chiarire le cause dell’incidente. “Un treno passeggeri di otto carrozze è deragliato dopo aver urtato i respingenti alla stazione. Circa 50 persone sono state evacuate dal treno prima dell’arrivo della brigata da parte di TfL e del personale della stazione. Due persone sono state medicate sul posto per ferite lievi da parte del personale del London Ambulance Service”. È quanto dichiarato in una nota ufficiale da un portavoce dei vigili del fuoco nelle ore successive.