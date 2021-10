Cos’è il tweet bombing, che consente la creazione di trend topic “fake”?

Nelle ultime ore è diventato virale l’hashtag #draghidimettiti. Tentativo di tweet bombing? Il Digital strategist Pietro Raffa ha spiegato il significato di questo termine e la strategia.

L’hashtag #draghidimettiti è diventato virale per qualche ora per poi sparire. Sembrerebbe un chiaro tentativo di tweet bombing. Ma che cos’è? In pratica, vengono creati profili falsi allo scopo di bombardare i social su uno stesso tema da lanciare. Dopo poco tempo l’hashtag sparirà dai radar, ma il messaggio sarà passato e tutti ne parleranno.

Il Digital strategist Pietro Raffa in un tweet ha spiegato bene il concetto, analizzando l’hashtag #draghidimettiti, diventato trending topic nelle ultime ore: “L’hashtag è stato utilizzato soltanto da 166 account. I primi dieci profili per attività hanno nickname improbabili. In conclusione: è una chiara operazione di tweet bombing”.

Hashtag #draghidimettiti diventato virale in poco tempo per poi sparire dai radar. Tentativo di tweet bombing?

Lo stesso meccanismo di tweet bombing viene utilizzato per far rimbalzare qualsiasi argomento, specie in ambito politico. Di destra, sinistra, centro: tutti lo utilizzano per rinforzare le proprie convinzioni e dare visibilità alle loro idee. Si rinforzano determinate comunità, che così illudono di contare molto più di quanto sia in realtà.

Questa strategia serve anche per non ammettere le opinioni in disaccordo. Alla faccia della democrazia, insomma.