Donna incinta corre in ospedale con forti dolori e scopre che il nascituro è “a un’ora dalla morte”

Una donna incinta è andata in ospedale a causa di forti dolori allo stomaco e qui hanno dovuto far nascere con 8 settimane di anticipo il figlio perchè entro pochi minuti sarebbe deceduto nel ventre materno

Dalla gioia della dolce attesa al terrore di perdere il proprio figlio. È l’incubo vissuto da una coppia che entro poche settimane avrebbe visto nascere il proprio figlio ma che ha visto stravolgere i propri piani quando Danielle, 32 anni, ha iniziato a soffrire di fortissime fitte allo stomaco. Richard, 39 anni, l’ha subito portata in ospedale e qui i medici hanno dato loro una notizia sconvolgente: il bimbo sarebbe dovuto venire al mondo subito, con otto settimane di anticipo, altrimenti sarebbe morto entro poche decine di minuti. Dagli esami è stato infatti accertato che la frequenza cardiaca del bimbo stava velocemente calando: i medici hanno scoperto che vi era una sospetta rottura della placenta e dunque che Danielle aveva bisogno di un cesareo di emergenza. Ma la preoccupazione era enorme dato il grande quantitativo di tempo che ancora mancava alla nascita prevista: quando è venuto al mondo il piccolo Owen pesava appena 1,2 Kg.

“Danielle aveva iniziato ad avere dolori e siamo andati direttamente in ospedale” ha raccontato Richard al Liverpool Echo. “Le hanno detto che pensavano fosse una sospetta placenta rotta – che è quello che si è scoperto essere – e la frequenza cardiaca di Owen era scesa. Ha subito un intervento chirurgico d’urgenza per tirarlo fuori. È stato terrificante, completamente straziante. Ci è stato detto che se avessimo aspettato un’altra ora, Owen non ce l’avrebbe fatta”. Richard che è anche papà di Cain, 19 anni, Lewis di 14 e patrigno di Jack, di 7 anni, ha detto: “Quando è nato lo abbiamo sentito piangere come un gattino e poi è stato dato direttamente a Danielle e poi l’ho tenuto per un pò. Poi è stato portato in terapia intensiva e non l’abbiamo visto per alcune ore. Avevamo scherzato sul fatto di dover preparare tutto per quando è nato solo poche notti prima, e ora eccolo qui. Ma sta andando davvero bene, era più grande di quanto si aspettassero e ha già esaurito l’ossigeno e ora si alimenta perfettamente”.