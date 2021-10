Mamma e figlia scoprono di avere il cancro a poche settimane l’una dall’altra: la loro reazione

Margaret e la figlia Maria hanno ricevuto due diagnosi ravvicinate di tumore ma anzichè abbattersi hanno rafforzato il loro legame. Il loro incredibile racconto

Da un giorno con l’altro le vite di Margaret Wallace, 55 anni e della figlia Maria O’Neill, 28 anni di Coatbridge nel north Lankarshire, sono state letteralmente stravolte. Infatti a poche settimane di distanza l’una dall’altra hanno scoperto di avere il cancro, diagnosticato loro dai medici dopo una serie di esami. Nella fattispecie, il drammatico responso è arrivato dopo poco più di un mese, una doppia diagnosi che ha lasciato l’intera famiglia “vacillante” ed incredula ma solo per poco. Le due donne infatti hanno iniziato a sostenersi reciprocamente per il bene della figlia di Maria, Mila, che ha due anni e hanno rivelato di reso il loro legame più forte di quanto non fosse mai stato. A Margaret è stato diagnosticato un cancro alle ovaie ad agosto: inizialmente pensava che i sintomi che aveva, inclusi vomito e dolori allo stomaco, fossero dovuti allo stress legato alla scoperta della malattia della figlia.

Margaret ha detto che il sostegno della sua famiglia, che conta ben 10 fratelli, e dei suoi colleghi del Coathill Hospital, Coatbridge dove lavora da 26 anni come ristoratrice ospedaliera, l’hanno aiutata.” I miei colleghi sono come la mia seconda famiglia”, ha raccontato. Maria invece ha scoperto il tumore per caso sotto la doccia: “Era il compleanno di mia madre e la sera prima mi sono messa una finta abbronzatura. Quando l’ho strofinata via mi sono accorta che qualcosa non andava in un seno ma non pensavo potesse trattarsi di cancro”.

La diagnosi è arrivata a metà luglio e subito ha iniziato la chemioterapia; a breve sarà sottoposta ad un’operazione di rimozione e ricostruzione del seno a gennaio prima di un ciclo di radioterapia. Margaret, ha iniziato la chemio ad agosto e anche lei dovrà essere operata dopo la conclusione dei ciclo di trattamento. “Rispetto ad altre persone sono stata piuttosto fortunata con gli effetti collaterali – ha detto Maria – Mi sento solo un pò stanca ma riesco a condurre una vita normale, che è quello che voglio fare per il bene di mia figlia”. “La cosa principale che mi preoccupava era la caduta dei capelli, perché avrebbe potuto spaventarla. Ma è molto intelligence ed ha avuto una reazione fantastica. Non le ha dato affatto fastidio. Dice solo “Mamma ha bisogno di un po’ di riposo”, viene e si sdraia sul divano con me. Lei mi distrae e mi fa andare avanti”. Mentre con sua madre ha rafforzato un legame già solido e sono inseparabili.