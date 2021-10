La Regina Elisabetta si mostra in pubblico con un bastone. Cosa succede? È la prima volta?

La regina Elisabetta II ha utilizzato un bastone da passeggio in occasione del centenario della Royal British Legion.

La Regina Elisabetta ha adoperato un bastone durante un evento pubblico. Nessun allarme però. La 95enne sovrana è in gran forma e si è servita del bastone solo per scendere dalla limousine e per camminare su un percorso sconnesso e pieno di ciottoli.

La regina ha preso parte a Londra a una funzione nella Westminster Abbey. L’evento riguardava il centenario della Royal British Legion. Il bastone le è stato consegnato da un addetto dello staff reale nel momento esatto in cui la regina stava scendendo dalla limousine. La regina non era per nulla affaticata ed era sorridente. Vestita con un indumento total blue, non ha mostrato alcun problema di movimento e di deambulazione.

La Regina Elisabetta si è servita di un bastone durante un evento pubblico a Londra. Nessun allarme

È la prima volta che la Regina Elisabetta adopera il bastone in pubblico? In realtà no. Infatti, era stata vista usare un bastone da passeggio nel 2003 e nel 2004 dopo un’operazione al ginocchio. In quel caso, quindi, si era trattato di un valido motivo medico.

L’evento alla quale la regina ha presenziato era a sostegno dei soldati e dei veterani dell’esercito. Sua Maestà si è presentata all’evento insieme alla figlia, la principessa Anna.