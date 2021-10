Serata con gli amici finisce in tragedia: 19enne espulsa dal veicolo dopo lo schianto, è morta

Dramma sulle strade pugliesi: una studentessa è morta e tre ragazzi sono rimasti feriti dopo lo schianto della loro auto contro un guard rail. Si indaga per chiarire le cause dell’incidente

Uno schianto terribile ed un bilancio che ha scosso l’intera provincia di Lecce. È accaduto durante la notte sulla strada di collegamento tra i noti comuni pugliesi di Gallipoli e Santa Maria di Leuca: qui, all’altezza dello svincolo per località Baia Verde, un’auto con a bordo quattro giovani è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente e l’impatto contro il guard-rail è stato talmente violento che una delle persone sedute nel veicolo, una 19enne, è stata espulsa dall’abitacolo e scagliata a diversi metri di distanza, perdendo la vita sul colpo.

La ricostruzione dei fatti

Per il gruppo doveva essere una serata di divertimento e spensieratezza ma in pochi istanti si è fatto strada il dramma di aver perso un’amica: la vittima è Elisa De Lorenzis, studentessa residente a Racale, deceduta sulla statale 274. Con lei c’erano altri tre amici a bordo di una Ford C Max: uno di loro guidava il veicolo e improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro il guard rail. I tre hanno riportato ferite non gravi (un 18enne e un 19enne sono comunque stati ricoverati all’ospedale di Gallipoli) ma in queste ore sono sconvolti e straziati dal dolore per il lutto avvenuto poche ore fa.

Le ambulanze con i due giovani a bordo sono subito partite per raggiungere il Sacro Cuore di Gesù, mentre la 19enne è stata dichiarata morta sul posto. I soccorritori del 118 infatti sono intervenuti rapidamente insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e ai carabinieri che hanno effettuato una fitta serie di rilievi. E che ora indagano sull’accaduto.