Tenta di rapire una bimba a mezzogiorno davanti alla nonna: il video sconvolgente diffuso dalla polizia

Un 27enne ha messo una coperta sopra una bimba prendendola in braccio e cercando di fuggire mentre la nonna, incredula, tentava di inseguirlo. Il dramma nel Bronx

Sono immagini sconvolgenti quelle diffuse dalla polizia di New York, relative ad un tentativo di rapimento di una bimba di 3 anni avvenuto in pieno giorno davanti agli occhi increduli della nonna. L’episodio drammatico è avvenuto nel Bronx e l’autore è Santiago Salcedo, 27 anni, ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre si avvicina ad una nonna con tre bambini piccoli, nel quartiere di Schuylerville. Il tutto è accaduto lunedì verso mezzogiorno: nel filmato lo si vede avvicinarsi al gruppo con in mano una coperta con la quale, in maniera del tutto improvvisa, copre la testa di uno dei bimbi per poi afferrarla in braccio e fuggire, mentre la nonna, sconvolta, cerca di correre dietro al sospettato.

Perchè il video è stato diffuso

Salcedo ha avvolto il piumino sul bambino ma grazie alle urla della nonna alcuni passanti sono intervenuti. A quel punto, sfumato il tentativo di rapimento, ha lasciato a terra la bambina ed è scappato lungo East Tremon Ave. dove è stato catturato poco tempo dopo. Salcedo dovrà ora affrontare diverse accuse tra cui rapimento, tentato rapimento, detenzione illegale e pericolo per il benessere di un bambino. “All’inizio di questo pomeriggio, un individuo ha afferrato una bambina di 3 anni che passeggiava con un parente e ha cercato di scappare con lei nel Bronx. Grazie a @NYPDDetectives , un uomo di 27 anni è stato arrestato e accusato di questo incidente”, ha scritto il NYPD su Twitter. Il video è stato diffuso per mettere in guardia genitori e nonni in merito ad una delle possibili tecniche di rapimento dei bambini.